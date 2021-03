Chiara Ferragni svela perché era truccata in sala parto

La moglie di Fedez ha raccontato alcuni retroscena della nascita della piccola Vittoria

Continua a far chiacchierare la nascita di Vittoria Lucia Ferragni, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni. Da giorni non si fa che parlare dell’arrivo della bambina, già diventata una piccola star sui social network. Tante le foto postate in queste giorni dai Ferragnez, che hanno prontamente documentato i primi attimi di vita della loro secondogenita. Tra queste anche uno scatto che ritrae l’imprenditrice digitale subito dopo il parto. Ai più attenti non è sfuggito il make up di Chiara: perché la Ferragni si è truccata per andare in ospedale?

Dopo qualche giorno di silenzio è stata la diretta interessata a svelare tutta la verità, chiarendo che – come spesso accade – non è mai come sembra. Lunedì 22 marzo Chiara Ferragni si era truccata per un lavoro, più precisamente un video. La fashion blogger è arrivata sul set alle 18 quando alle 21, proprio nel bel mezzo delle riprese, ha iniziato ad avere le prime contrazioni. Tempestiva la chiamata al medico di fiducia, che ha invitato la Ferry – come la chiama affettuosamente Fedez – a correre in ospedale.

Non c’è stato dunque il tempo di cambiarsi e struccarsi e Chiara Ferragni è stata “costretta” ad entrare in sala parto con il volto coperto dal make up. Chiara ha raccontato:

“Il trucco era top e ha resistito tutto il parto. Questo fa super ridere. Soprattutto rispetto al primo parto, quando ero davvero sudata, tutta sfatta”

Il parto di Leone è stato infatti più complicato per Chiara Ferragni: il travaglio è stato più lungo e doloroso. La nascita di Vittoria è invece arrivata nel giro di quattro ore. Non una novità: è risaputo che di solito il secondo parto è sempre più facile del primo.

Chiara Ferragni ha partorito Vittoria in maniera naturale. La 33enne ha assicurato che è stato molto veloce: le contrazioni dolorose sono durate appena cinquanta minuti e poi ha fatto l’epidurale. La Ferragni ha deciso di allattare la sua bambina, visto che il latte materno apporta innumerevoli benefici.

Di recente il piccolo Leone, tre anni, ha conosciuto per la prima volta la sorellina Vittoria. Tra i due bambini un incontro emozionante, che ha commosso tutti e ha fatto prontamente il giro del web.







