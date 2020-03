Coronavirus: tornano Pippo e Papalla per far sorridere bimbi

Agenzia Testa realizza video con storici protagonisti Carosello

Tornano Pippo e Papalla, storici protagonisti di Carosello, “per regalare un sorriso ai bambini e ai genitori di oggi, e portare il loro contributo di ottimismo, in un momento delicato come questo”. E’ l’idea dell’agenzia Armando Testa che ha realizzato due video dove un Pippo inedito e una moderna Papalla Family sono i protagonisti di due tormentoni musicali (Il cult anni ’80 Gioca Jouer e La mia Hit di J-Ax). In modo divertente danno i consigli su come riempire le lunghe giornate da trascorrere in casa.

Il progetto pro bono ideato dall’Armando Testa è stato realizzato grazie al contributo di Gemma De Angelis Testa, Little Bull Studios, Studio Magoga, J-Ax, Daniele Lazzarin, Claudio Cecchetto, Flavio Ibba, Valerio Pelosi, e le voci di Paolo e Lorenzo Fedreghini.

ANSA.it