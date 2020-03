Canale 21, ogni domenica in onda la Santa Messa del cardinale Sepe

Segnaliamo un’interessante novità in tv. Il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, celebra ogni domenica la Santa Messa in diretta televisiva dagli studi dell’emitttente “Canale 21”. L’appuntamento è iniziato il 15 marzo. La celebrazione inizia alle 9.30 e si concluderà con la benedizione del Cardinale a tutti i telespettatori che avranno seguito il rito. L’appuntamento con la S. Messa proseguirà fino al termine delle restrizioni imposte nell’ ambito delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. “Canale 21 intende offrire un servizio alla nostra comunità dopo la decisione di sospendere le celebrazioni liturgiche – afferma l’editore Paolo Torino – grazie alla sensibilità pastorale del Cardinale Sepe riusciremo a garantire a tutti i fedeli la possibilità di poter continuare a frequentare, seppur in modo virtuale, un appuntamento così importante”. “Canale 21” lo potete vedere sul canale 12 del digitale terreste in Campania, e in streaming sul sito www.canale21.it e sulle piattaforme social Fb e Instagram.