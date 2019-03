Torna a parlare Fabrizio Corona. «Rifarei tutto, Fabrizio Corona non cambia mai, morirà così». Con queste parole, parlando anche di sé in terza persona, l’ex re dei paparazzi si è espresso in un’intervista rilasciata a Telelombardia prima di finire di nuovo in carcere, perché il giudice di Sorveglianza di Milano, tre giorni fa, ha sospeso per lui l’affidamento terapeutico per una serie di violazioni delle prescrizioni. Telelombardia, spiega la stessa emittente, ha passato «una giornata intera a Brescia in compagnia di Fabrizio Corona, 48 ore prima dell’arresto di lunedì scorso».

E ancora. «In me c’è una parte cattiva e una parte buona – ha detto l’ex agente fotografico – una parte maledetta e una parte profonda. Le mie vicende le racconto, fanno parte della mia esperienza, poi io sono stato bravo perché le ho sapute utilizzare anche commercialmente».

E infine: «Io in politica? Tempo 6-7 anni divento presidente del Consiglio. Errori? Rifarei tutto, Fabrizio Corona non cambia mai, morirà così». Uno dei motivi fondamentali, ha spiegato, «per cui ho pagato nella mia vita è stato perché ho manifestato sempre un’identità di pensiero, una libertà di pensiero diversa da tutti gli altri senza preoccuparmi di chi avevo di fronte».

