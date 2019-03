Giovanni Ciacci attacca Emma in tv, meriterebbe un programma tutto suo

(di Tiziano Rapanà) Ogni giorno va in onda, su Rai2 durante le prime ore del pomeriggio, Detto fatto. È una bella trasmissione vivace e dinamica, che tratta varie cose di casa e di bellezza. Caterina Balivo è stata, per anni, l’imperatrice della trasmissione. Da qualche tempo c’è la brava Bianca Guaccero, ottima attrice che non sfigura nel ruolo di conduttrice. La perla vera e nera (come la telenovelas omonima degli anni novanta e per nera intesa anche come pecora, giacché si presenta come pimpante guastafeste della trasmissione) è il mitico Giovanni Ciacci, stilista delle vip nonché co-presentatore della trasmissione. Ho una grande simpatia per lui e per le sue qualità da mattatore: sa presentare, sa ballare – lo ha dimostrato nel varietà di Rai1, Ballando con le stelle, sa fare mole cose. Ieri, nello spazio che Detto fatto gli riserva, intitolato I Ciacci vostri, lo stilista ha lodato Alessandra Amoroso e attaccato l’inossidabile Emma: “Questa canta e fa tour (si riferisce alla Amoroso, ndr) non c’è gossip non ci sono scandali, cosa che invece non fa Emma. Lei ha fatto tanto parlare di sé per i suoi amori, vedi Borriello e Stefano De Martino, si lascia e si prende, tanto che la sua arte e le sue canzoni a volte finiscono in secondo piano. Il gossip sovrasta la sua musica”. Non entro in merito alle dichiarazioni su Emma, ma questo coraggio, questa franchezza mi rendono più simpatico Giovanni Ciacci. Non è la prima volta che si esprime con totale sincerità. Non è da tutti, tutt’altro: in tv sovente si pratica l’arte dell’ipocrisia. Lui no, è intellettualmente onesto fino al midollo. Probabilmente – e non mi riferisco solo al singolo caso, ma alle altre dichiarazioni fatte dallo stilista – Ciacci è l’opinionista più schietto dell’attuale tv italiana. Vorrei vederlo in tv, in uno spazio tutto suo. Un programma di 10 minuti, tipo Sgarbi quotidiani, dove il nostro può dire quello che pensa in totale libertà.

tizianodecoder2@gmail.com