Caterina Balivo: “Mi sono sempre sudata ogni cosa”

Caterina Balivo è una delle conduttrici italiane più amate, a dimostrarlo è anche il successo che ottiene quotidianamente con Vieni da Me, il programma del pomeriggio di Rai1. La presentatrice si è raccontata senza filtri in un’intervista esclusiva per LiberiTutti, lo speciale del Corriere della Sera dedicato al lifestyle. “Non ho vissuto la favola dell’agente che ti nota per caso, al bar o per strada: mi sono sempre sudata ogni cosa, ho sgomitato e mi sono imposta”, ha ammesso con fermezza la presentatrice campana ripercorrendo tutte le fasi della sua carriera. Tutta farina del suo sacco, dal terzo posto a Miss Italia nel 1999 all’approdo in Rai. Del resto, come ha confessato lei stessa, ha ottenuto molte soddisfazioni grazie al suo essere competitiva. “Un grande pregio ma che poi è anche il mio peggior difetto: questo significa che non ti godi mai nulla“. Essere così conosciuta però ha anche degli svantaggi, perlomeno per Guido Alberto, il figlio di 7 anni. Il bambino spesso è infastidito dalla gente che ferma Caterina per strada e le chiede una foto. “Non puoi fare un lavoro normale?”, le ha chiesto spesso. La Balivo infatti cerca di soppesare la notorietà con una costante presenza in famiglia. Se non lo sapeste è anche molto gelosa del marito: “Ispeziono il suo cellulare”.

Liberoquotidiano.it