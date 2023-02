URBAN VISION E LAURA PAUSINI LANCIANO #LAURA30MAXISTORY

Sui maxi schermi di Urban Vision contenuti inediti e in esclusiva dedicati ai 30 anni di carriera dell’artista

Roma, 27 febbraio 2023

URBAN VISION, media company leader nei restauri sponsorizzati e nella comunicazione Out of Home, festeggia insieme a Laura Pausini, i 30 anni di carriera della cantante trasmettendo contenuti inediti e in esclusiva realizzati per la media company. Una collaborazione tra URBAN VISION e Laura Pausini, che si rinnova a distanza di un anno dal lancio della pluripremiata campagna dedicata al singolo “Scatola”.

Sarà proprio Laura Pausini, attraverso i maxi Led di URBAN VISION a dedicare una sorpresa ai propri fan, ringraziandoli per il grande affetto dimostrato in questi trent’anni di musica e di successi in giro per il mondo.

In particolare, a partire dalle ore 20.30 di lunedì 27 febbraio, sugli schermi URBAN VISION di Milano Corso Vittorio Emanuele 9, Milano Via Torino angolo Via Spadari, Roma Via del Corso angolo Via della Vite e Roma Lungotevere Museo Napoleonico, andrà in onda un palinsesto in esclusiva e che coincide con la terza tappa, di una 24 ore, che sta impegnando Laura in tre eventi tra New York, Madrid e Milano.

Un’attività che riguarderà anche il mondo social con la campagna #Laura30MaxiStory, grazie a una call to action che permetterà ai tantissimi followers della cantante di postare il proprio ricordo con l’artista e vederlo direttamente on air sul circuito digitale di URBAN VISION.

“Siamo molto felici di festeggiare insieme a Laura Pausini i suoi 30 di carriera, la sua scelta di lanciare, proprio dai nostri maxi schermi, un messaggio di grande affetto verso i fan, dimostra la versatilità e capacità dei nostri circuiti di raggiungere e interagire con una audience molto vasta e che vive a pieno la dimensione urbana. Questa collaborazione conferma, ancora una volta, quanto i nostri maxi Led siano un vero e proprio canale di intrattenimento utile a veicolare contenuti inediti creati in collaborazione con il pubblico” – ha commentato Gianluca De Marchi Amministratore Delegato di URBAN VISION – “Continueremo, pertanto, a stringere sinergie sempre più forti con il mondo della discografia per sperimentare una comunicazione interattiva, dinamica e creativa, proprio come la musica”.