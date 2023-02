Matilde Brandi, compleanno scatenato con le amiche vip

Party romano con Samantha De Grenet, Angela Melillo, Elisabetta Ferracini, Manila Nazzaro, Stefania Orlando

Matilde Brandi spegne 54 candeline e festeggia in un locale romano circondata dagli amici più cari. La showgirl con il fidanzato Francesco Tafanelli ha ballato, cantato e si è scatenata per tutta la sera regalando siparietti divertenti con Manila Nazzaro, Samantha De Grenet, Angela Melillo, Stefania Orlando, Elisabetta Ferracini, Fabiola Sciabbarrasi e molti altri volti noti. “Ti regalerò sempre un sorriso; che anche se non sarà mai bello come il tuo, che appartiene al mio cuore” le ha scritto il compagno che ha organizzato il party.

Il party in “salumeria” a Roma

Divertimento e semplicità nella festa di Matilde Brandi a Roma. La ex ballerina ha scelto un locale nel cuore della Capitale per brindare con gli amici e circondata dal suo club di bellissime, dalla ex Miss Italia Manila Nazzaro alla figlia di Mara Venier, Elisabetta Ferracini, ha ballato e si è scatenata per tutta la notte. Poi sui social una foto con il compagno Francesco Tafanelli, che ha ringraziato per la bellissima festa.

Chi è Francesco Tafanelli

Matilde Brandi è uscita da poco allo scoperto con il nuovo fidanzato, Francesco Tafanelli. Lui è un manager di moda, si occupa di abiti da sposa, ha 52 anni e pare che l’amica Manila Nazzaro abbia fatto da cupido in questa nuova coppia. “E poi all’improvviso capisci che tutto quello che c’è stato prima di importante è stato fondamentale per arrivare a capire chi vale davvero e chi no! Non è retorica! E’ così! Oggi ringrazio tutte le persone che in qualche modo ci hanno fatto incontrare!” aveva scritto l’attrice romana presentando la sua dolce metà ai follower.

I suoi ex

Matilde Brandi ha avuto una lunga storia d’amore con il commercialista Marco Costantini. Sono stati insieme per diciassette anni, ma non si sono mai sposati. Dalla loro relazione sono nate le gemelle Aurora e Sofia. Dopo la partecipazione della soubrette alla quinta edizione del Grande Fratello Vip (vinta da Tommaso Zorzi) i due sono scoppiati. Lei ha trascorso un lungo periodo di singletudine, mentre lui ha iniziato una nuova liaison con un’altra donna. Prima di Costantini, Matilde Brandi era stata fidanzata per un anno (nel 2002) con Paolo Calissano, l’attore scomparso nel dicembre del 2021.