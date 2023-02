“Grande Fratello Vip”, Murgia è l’eliminata della puntata

Dopo lo scandalo del van è lei che deve abbandonare la Casa

In prima serata su Canale 5 trentasettesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Ad aiutarlo in studio a commentare le vicende dei Vipponi le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sembrano essere molto attratti, così Antonella decide di chiudere con lui.

La fine dei Donnalisi

Donnamaria si è avvicinato molto alla Murgia e i video della loro complicità inducono Antonella a porre fine ai Donnalisi. La casa si divide: per alcuni Edoardo si è comportato malissimo, mentre per altri la Fiordelisi ha colto l’occasione al volo per fare la vittime e chiudere con lui. Dopo il “Van-gate”, sono finiti in nomination ben sette “vipponi”: Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. Chi tra loro abbandonerà definitivamente il gioco?

L’omaggio a Costanzo

La puntata inizia con un omaggio a Maurizio Costanzo. “Per tutti era solo Maurizio. Lui concludeva le sue interviste con una domanda: Che cosa c’è dietro l’angolo? Era una domanda che faceva capire tutta la sua curiosità, ma anche qualcosa che rimanda all’aldilà. Mi piace pensare che oggi abbia trovato la risposta. Ciao Maurizio”.

Il giallo del van

Micol, Tavassi, Murgia ed Edoardo sono al televoto perché hanno staccato i microfoni dentro il van. Tra i tanti segreti che si sono scambiati anche dei commenti sulla sessualità di Daniele Dal Moro. Proprio quella notte Antonella ha fatto un incubo, è un segno premonitore sulla sua relazione con Donnamaria? Cos’ha combinato con la Murgia?

Daniele chiude con Donnamaria

Edoardo Donnamaria non ha solo problemi di coppia, anche con Dal Moro i rapporti sono tesissimi. Il veneto, dopo una litigata furiosa, decide di chiudere definitivamente: “Mi sarebbe piaciuto che non minimizzasse quello che fanno gli altri”. Per Bruganelli Daniele è stato fin troppo paziente con lui, dopo quello che ha detto e fatto. Arriva il primo verdetto del televoto: Oriana e Nikita si salvano.

Donnalisi al capolinea?

Nell’ultimo confronto Antonino e Donnamaria se ne sono dette di tutti i colori, diverso invece il saluto con Antonella a cui è legata da una profonda amicizia. Per Spinalbese i due non si amano, ma di notte finiscono sempre insieme sotto le coperte. Arriva il secondo verdetto del televoto: Tavassi e Micol si salvano.

Antonella: “Voglio chiudere con Edoardo”

Durante la pubblicità Donnamaria ha confessato ad Antonella che ha toccato il seno della Murgia. “Mi fa schifo, non mi fido più. Fa così con le telecamere, pensa senza”, confessa in lacrime la ragazza. Non si tratta di un singolo episodio, visto che nella Casa i due si cercano spesso tra sguardi complici e coccole. Un colpo al cuore per Antonella, che però non ha dubbi: “Voglio chiudere dopo questo”. Anche per Edoardo la relazione è da chiudere, anzi da circa un mese è al capolinea. Nella discussione si inserisce la Murgia, che sottolinea come tutti i loro gesti di affetto siano stati scambiati davanti a lei. Arriva il nuovo responso del televoto: Antonella si salva.

Murgia è l’eliminata della puntata

Arriva il verdetto definitivo del televoto: Murgia deve abbandonare la Casa. Per una coppia che scoppia, un’altra è ancora sulle montagne russe. Daniele e Oriana, dopo l’attrazione iniziale, si stanno affezionando sempre di più ma gli ostacoli non mancano. Ultimamente Oriana sente Daniele più distante e forse la causa è la complicità con la sua ex Martina. E’ stata una puntata difficile per Antonella, ma in suo supporto è arrivata l’amica Ilenia che la sprona ad andare avanti da sola. La storia con Edoardo, infatti, l’ha fatta crescere ma adesso è il momento che splenda da sola.

I nominati

E’ il momento delle nomination, con una novità: non ci sono più i preferiti. Tra nomination palesi e in confessionale i nodi vengono al pettine. Rancori, vendette e parole fuori posto ora sono più importanti che mai. Sono Sarah, Antonella, Nikita, Tavassi ed Edoardo ad andare al televoto per l’eliminazione.