Gene Gnocchi è diventato nonno, il tenero scatto social:” I due Eugenio. Emozione!”

Il comico e cabarettista presenta il nipotino che ha il suo stesso nome

Gene Gnocchi è diventato nonno. Il comico e cabarettista ha presentato il suo nipotino sui social con un tenero scatto in cui, seduto sul divano e coperto dalla mascherina, tiene il piccolo neonato tra le braccia: “I due Eugenio, nonno e nipote. “Emozione!”, ha scritto nella didascalia su Twitter. Tantissimi i messaggi di congratulazioni ricevuti e migliaia i like dei suoi follower.

Eugenio il nome del bebè, esattamente come quello dell’artista, che all’anagrafe si chiama Eugenio Ghiozzi. Per lui, che non ha mai nascosto il forte legame con la famiglia e con i figli, essere diventato nonno rappresenta una gioia infinita.

Gene Gnocchi ha cinque figli, tre nati dal primo matrimonio e due dalle seconde nozze. L’attore e conduttore televisivo è stato sposato con Gianna Cassani Ghiozzi, con la quale ha avuto Silvia, Marcello ed Ercole. Dal secondo matrimonio con Federica, più giovane di lui di qualche anno, invece sono nate Irene e Livia, che hanno rispettivamente 6 e 8 anni.

La famiglia

“L’insegnamento di mio padre era che ai figli puoi soltanto voler bene e credo che questa sia una cosa giusta, l’ho sempre preso come esempio. Credo di non essermi mai divertito tanto in vita mia. Loro mi prendono in giro, ridono anche quando non devono”. Queste le parole del comico quando un anno fa aveva raccontato a SIlvia Toffanin nello studo di Verissimo, quanto fosse importante per lui la famiglia.

La carriera

Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Parma, Gene ha quattro fratelli e una sorella: Alberto, Elena, Federico, Andy e Charlie.

Nei primi anni ottanta ha esordito allo Zelig di Milano e dopo alcune apparizioni al Maurizio Costanzo Show, Gnocchi viene selezionato per lo show Emilio (1989). Successivamente forma un’affiatata coppia artistica con Teo Teocoli nella prima edizione di “Scherzi a parte”, nella sit-com “I vicini di casa” e nel varietà “Mai dire gol”, che ha condotto nella stagione 1992-1993.

Gnocchi ha anche recitato per Lina Wertmüller nel film “Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica” ed è stato protagonista di diversi spettacoli teatrali.

Attualmente lo vediamo in programmi di attualità come “Quarta Repubblica” di Nicola Porro e, prima ancora, nel 2017, nel talk show politico “Dimartedì” su La7 dove curava la copertina comica.

Il calcio

In gioventù è stato un calciatore di Serie C e il calcio è stato sempre presente anche nella sua carriera di comico: durante l’edizione 2006-2007 della trasmissione televisiva “Quelli che il calcio”, lanciò una sfida all’intero mondo del pallone, chiedendo l’ingaggio, e un conseguente gettone di presenza, ad una qualsiasi squadra calcistica di Serie A. Cinque squadre (Atalanta, Bologna, Parma, Siena e Torino) risposero positivamente ma fu alla fine il Parma che il 23 marzo 2007 gli offrì un contratto bimestrale da 3000 euro. Gnocchi venne a tutti gli effetti tesserato e inserito in lista con il numero 52, indicante la sua età, e lo pseudonimo Gnoccao sulla maglia, tuttavia non riuscì a giocare neanche una partita in quell’annata, per via della difficoltà che il Parma incontrò nella lotta per la salvezza. Ciò nonostante i ducali confermarono il calciatore in rosa per il campionato successivo, ma anche in quella stagione non scese mai in campo. L’iniziativa si ripropose due anni dopo, quando venne tesserato dal Genoa nel febbraio 2009, ma anche in questa occasione non disputò partite ufficiali. Sia a Parma che a Genova, qualora avesse giocato in una partita di campionato, sarebbe stato il più anziano calciatore di sempre a calcare i campi della Serie A.