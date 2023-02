Addio a Burny Mattinson, uno degli animatori del colosso Disney

Aveva 87 anni ed era il dipendente più longevo di sempre del colosso dell’animazione Disney, tra i film più importanti “Gli Aristogatti”

Walt Disney Company ha comunicato la scomparsa dell’animatore Burny Mattinson, è deceduto dopo una breve malattia a Canoga Park, in California, all’età di 87 anni. Nel 2008 è stato nominato Disney Legend e Il 4 giugno prossimo l’animatore avrebbe ricevuto il primo premio per i suoi 70 anni di carriera, una sorta di hall of fame. Regista, sceneggiatore e produttore, Mattinson, ha lasciato la sua firma in decine di capolavori, da Gli Aristogatti a La spada nella roccia, da Aladdin a Il re leone. Mattinson ha anche lavorato come regista, dirigendo Canto di Natale di Topolino nel 1983.

Vedere Pinocchio all’età di sei anni convinse Mattinson a voler lavorare nell’animazione. “Da quando ho visto quel film, questo era il mio sogno: lavorare in questo settore”, ha ricordato anni dopo. “Così ho lavorato tutti i giorni, disegnando.” Gli inizi con lo studio dei classici degli anni ’50 tra cui Lilli e il vagabondo (1955) e La bella addormentata nel bosco (1959).

Jennifer Lee, chief creative officer, Walt Disney Animation Studios, ha dichiarato che “l’abilità artistica, la generosità e l’amore di Burny per la Disney Animation e le generazioni di narratori che sono entrate dalle nostre porte, per sette decenni, ci hanno reso migliori, migliori artisti, migliori tecnologi e migliori collaboratori. Tutti noi che abbiamo avuto l’onore di conoscerlo e di imparare da lui faremo in modo che la sua eredità continui”.