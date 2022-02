“Tonica” il lato D della musica su Rai 2

Tra gli ospiti Noemi e La Rappresentante di Lista

Terzo appuntamento per “Tonica”, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Andrea Delogu, un late show musicale in seconda serata dove niente è come sembra, in onda ogni martedì in seconda serata.



Nella puntata di martedì 1 marzo, in onda alle 23.45 circa, saliranno sul palco Noemi, La Rappresentante Di Lista, Anastasio, Caffellatte e i SixOneSix, e ai loro si aggiungeranno gli interventi di Francesco Cicconetti (mehths), Giancarlo Commare e Andrea Scanzi.



Gli ospiti racconteranno il loro lato più interessante, quello più creativo, quello più personale, quello più ‘tonico’. Musicisti, influencer, conduttori, tutti pronti a giocare con Andrea Delogu. In studio, una resident band pronta a suonare con gli artisti che si esibiranno live sul palco di Tonica. Ospiti fissi Gabriele Vagnato, direttamente da TikTok, e Bruno Vanzan.