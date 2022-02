SAG Awards 2022: da Will Smith a Ted Lasso, tutti i vincitori

Ecco tutti i vincitori della 28esima edizione dei premi assegnati dal sindacato degli attori, veri indicatori per gli Oscar

Tramontata l’era dei Golden Globe, macchiati di ignominia per non essere abbastanza inclusivi e boicottati dagli addetti ai lavori che hanno sempre nutrito diffidenza nei confronti delle scelte della Hollywood Foreign Press Association, a rimanere a galla sono rimasti, ormai, soltanto i SAG Awards, i premi assegnati dal sindacato degli attori che, a dire il vero, sono sempre stati più affidabili dei Globi d’Oro per identificare i papabili vincitori agli Oscar. La 28esima edizione, finalmente in presenza, si è svolta nella notte tra il 27 e il 28 febbraio a Los Angeles, riservando non poche sorprese se confrontate, appunto, a quelle dei Golden Globe. A stravincere, a sorpresa, è stato il fim CODA,titolo prodotto da Apple Tv+ che racconta la storia di una famiglia di sordomuti, premiato per la categoria più pesante dei SAG Awards: quella per il miglior cast – a differenza degli Oscar e dei Golden Globe, infatti, i SAG non premiano il film migliore, ma il miglior assemblaggio del cast artistico di quella produzione.



Il film è riuscito a portarsi a casa anche il SAG per il miglior attore non protagonista a Troy Kotsur, primo attore sordo a essere premiato alla cerimonia, mentre le categorie più scintillanti, quelle per il miglior attore e la migliore attrice protagonisti, sono andate rispettivamente a Will Smith per King Richard – Una famiglia vincente,premiato anche ai Golden Globe, e a Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye, riuscita a sconfiggere avversarie temibilissime come Olivia Colman, protagonista de La figlia oscura, e Nicole Kidman, stella di Being the Ricardos – un giorno faremo un editoriale a parte chiedendoci il perché Kristen Stewart non abbia ricevuto la nomination per quel capolavoro di Spencer. Chiude il cerchio del circuito cinema dei SAG il premio ad Ariana DeBose come miglior attrice non protagonista per ilWest Side Story di Steven Spielberg – memorabile la sua performance danzante sulle note di America -, mentre sono le serie tv a riservare le sorprese più inaspettate.



Il superfavorito Succession si «accontenta», infatti, solo del SAG per il miglior cast di una serie drammatica, mentre i premi per i migliori attori finiscono nelle mani del fenomeno Netflix Squid Game grazie alle interpretazioni di Lee Jung-jae, che batte sia Brian Cox che Jeremy Strong di Succession, e di HoYeon Jung, che fa alzare bandiera bianca sia a Jennifer Aniston che a Reese Witherspoon nominate per la poco riuscita seconda stagione The Morning Show. Il miglior cast di una serie comedy – così come agli Emmy – è, invece, quello di Ted Lasso, sempre di Apple, premiata anche per il miglior attore a Jason Sudeikis. Pochi colpi di scena, invece, per altre categorie, come Michael Keaton e Kate Winslet, premiati come migliori attori di una miniserie per Dopesick e Omicidio a Easttown, e Jean Smart come miglior attrice di una serie comedy per Hacks, ancora vergognosamente inedita in Italia. Arriverà però, prima o poi, anche il giorno in cui qualcuno si ricorderà di premiare Elle Fanning che, in The Great, disponibile in Italia su StarzPlay, è riuscita a regalare una performance da brividi.



Ecco tutti i vincitori dei SAG Awards 2022:





CINEMA



Miglior cast in un film

CODA

Miglior attore protagonista in un film

Will Smith, King Richard

Miglior attrice protagonista in un film

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Miglior attore non protagonista in un film

Troy Kotsur, CODA

Miglior attrice non protagonista in un film

Ariana DeBose, West Side Story

Miglior cast di stunt in un film

No Time to Die



TELEVISIONE



Miglior cast in una serie drammatica

Succession

Miglior cast in una serie comedy

Ted Lasso

Miglior attore in una miniserie o film tv

Michael Keaton, Dopesick

Miglior attrice in una miniserie o film tv

Kate Winslet, Omicidio a Easttown

Miglior attore in una serie drammatica

Lee Jung-jae, Squid Game

Miglior attrice in una serie drammatica

HoYeon Jung, Squid Game

Miglior attore in una serie comedy

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Miglior attrice in una serie comedy

Jean Smart, Hacks

Miglior cast di stunt in una serie

Squid Game



