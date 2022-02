Michelle Hunziker si prende una pausa: “Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto”

La showgirl si trova alle Maldive con le figlie Sole e Celeste e le amiche dopo un periodo privato e professionale molto intenso

“Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare un po’ la mia testa dopo un periodo per me abbastanza intenso sotto diversi punti di vista”: inizia così il messaggio che Michelle Hunziker ha pubblicato nelle sue storie Instagram per aggiornare i follower circa la decisione di lasciare l’Italia per una vacanza. In effetti negli ultimi mesi la vita professionale e privata della showgirl è stata davvero tanto ricca di avvenimenti: dalla separazione da Tomaso Trussardi alla realizzazione del sogno di uno one woman show interamente dedicato alla sua carriera, Michelle è stata sempre al centro delle cronache mediatiche, aggiornate adesso con la notizia del suo soggiorno alle Maldive. Insieme a lei, le figlie nate dal matrimonio con l’ex marito Sole e Celeste, e le sue grandi amiche nonché partner professionali Laura Barenghi e Graziella Lopedota – rispettivamente truccatrice e agente di Notoria – che compaiono nelle foto in cui spiagge incontaminate e uno splendido mare blu sono i dettagli di una favolosa location.



Nello scritto social c’è anche spazio per la delicata situazione in Ucraina: “Mi sono svegliata con gli incubi, sentivo piangere bambini, donne e uomini, provo disagio ad essere in vacanza, disagio a vivere la mia quotidianità. So perfettamente che non posso cambiare le cose e sento un senso d’impotenza” si legge nel post: “Non esistono motivazioni valide per far vivere a persone innocenti questo dolore incommensurabile… spero con tutta me stessa che possano trovare un accordo per far finire questa guerra”.



Poi si passa al racconto della quotidianità: “Iniziamo a rigenerarci con immagini che fanno bene al cuore…” recita la didascalia che descrive spiagge incontaminate prima di mettersi alla prova con lo sci d’acqua e qualche immersione con tanto di maschere e pinne.