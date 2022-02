Mario Biondi cancella il concerto a Mosca: “Vicinanza al popolo ucraino”

Il cantante aveva in programma uno show per l’8 marzo ma ha deciso di annullarlo dopo gli attacchi dell’esercito russo

La guerra in Ucraina coinvolge anche il mondo della musica.

Non solo per gli appelli alla pace fatti da tanti artisti ma anche in maniera decisamente più concreta. Come nel caso di Mario Biondi che ha deciso di annullare la data di Mosca del suo tour internazionale prevista per l’8 marzo. “Esprimo tutta la mia vicinanza al popolo ucraino che tante volte ho incontrato ai miei concerti proprio nelle città che in questi giorni stanno conoscendo l’orrore della guerra – ha scritto Mario Biondi in un post Instagram -. La musica è intrinsecamente messaggera di pace e bellezza e non possiamo accettare quello che sta accadendo”.