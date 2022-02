Grande Fratello Vip, Davide Silvestri affronta Lulù Selassié: “Ti invito a non usare parole fuori luogo”

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 28 febbraio 2022 su Canale 5. Intanto nella Casa, Davide Silvestri ha deciso di affrontare Lulù Selassié a seguito di un commento poco carino fatto proprio dalla giovane principessa nei suoi confronti.

Davide Silvestri rimprovera Lulù Selassié

Nuovo confronto al Grande Fratello Vip tra Davide e Lulù. “Io sentivo il bisogno di parlarti. Mi raccomando. Io sono abbastanza forte, credimi ma alcune cose feriscono ovvio. Qua dentro sto cercando di affrontare le cose, quando mi interessa” ha dichiarato l’attore riprendendo la giovane principessa e invitandola a ragionare sull’errore commesso.

“Ti invito a non usar parole fuori luogo. Stiamo solo attenti alle parole che possono ferire anche un amico” ha continuato Silvestri provocando la reazione della Selassié. Dopo aver ascoltato lo sfogo del giovane attore, la principessa gli ha infatti chiesto scusa per le parole usate nei suoi confronti: “Ti chiedo scusa, veramente! A me dispiace”.



Davide si è mostrato contento di essere riuscito a mettere in chiaro le cose con Lulù: “Ho detto infatti spero entro domani di dire questa cosa a Lulù e di chiudere la parentesi”. Ricordiamo che stasera andrà in onda una nuova puntata del Gf Vip e che al televoto questa settimana ci sono Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e Antonio Medugno. Chi lascerà la Casa a poche settimane dalla finale?



