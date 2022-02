Disney +, i film e le serie in uscita a marzo 2022

Dalla nuova serie Marvel come Moon Knight al film d’animazione Red, tutti i titoli in uscita sulla piattaforma streaming questo mese

Marzo su Disney+ è all’insegna delle novità e dei titoli forti. A cominciare dalle serie tv e senza contare le nuove stagioni in arrivo, perché i nuovi titoli sono davvero tanti. Amanti della Marvel, è il momento di Moon Knight intepretato da Oscar Isaac. Il titolo, in realtà, è l’ultimo che parte sulla piattaforma streaming, che prima propone tanti altri titoli, compreso quello biografico sulla popstar Olica Rodrigo.

Novità anche sul piano cinematografico, dove su tutti spicca Red tra i titoli originali, ma vanno visti anche i film che arrivano dal cinema sulla piattaforma streaming (da West Side Story, nominato ai BAFTA e agli Oscar, a Gli occhi di di Tammy Faye e Nightmare Alley – La fiera delle illusioni, ancora in sala).



Ecco, dunque, tutta la programmazione del mese di marzo su Disney+, uscita per uscita



Disney+, le serie di marzo 2022



NUOVE SERIE



Star (prima stagione) – in streaming 2 marzo

Bless This Mess (prima stagione) – in streaming dal 2 marzo

Week-end in famiglia – in streaming dal 9 marzo

Universi paralleli – in streaming dal 23 marzo

Quattro amici d’infanzia, Sam, Bilal, Romane e Victor, stanno conducendo un’esistenza tranquilla in un pacifico villaggio di montagna quando un misterioso evento sconvolge i loro mondi. In una frazione di secondo, l’universo abbandona le sue regole e rimescola tutto: il presente, il futuro e i multiversi si fondono, separando i quattro adolescenti e mandandoli in mondi paralleli, in periodi temporali diversi. I ragazzi cercano di capire cosa sia successo e si sforzano di ritrovarsi e di riportare indietro il tempo, per tornare nel mondo in cui “vivevano prima”. Mentre affrontano i loro destini ci sarà l’opportunità di crescere e di vedere le cose in modo nuovo, così come faranno i loro genitori o il tenente Retz, dovendo affrontare per la prima volta un’indagine che sfida la sua mente scientifica.

Olivia Rodrigo: Driving home 2 u – in streaming dal 25 marzo

Moon Knight – in streaming dal 30 marzo

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.



NUOVE STAGIONI



9-1-1: Lone Star (terza stagione) – in streaming dal 9 marzo

Better Things (terza stagione) – in streaming dal 2 marzo

Better Things (quarta stagione) – in streaming dal 30 marzo

Bob’s Burger (stagione 11) – in streaming dal 23 marzo

Grey’s Anatomy (stagione 18) – in streaming dal 23 marzo



Disney+, i film di marzo 2022



FILM ORIGINALI



Red – in streaming dall’11 marzo

Il film Disney e Pixar vede protagonista Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell’adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente sempre), si trasforma in un gigantesco panda rosso!



Starbot: Oltre la sfida (documentario) – in streaming dal 18 marzo

Un’altra scatenata dozzina – in streaming dal 18 marzo

L’era glaciale: le avventure di Buck – in streaming dal 25 marzo



FILM DAL CINEMA



West Side Story – in streaming dal 2 marzo

Nightmare Alley – La fiera delle illusioni – in streaming dal 16 marzo

Gli occhi di Tammy Faye – in streaming dal 23 marzo

Bohemian Rhapsody – in streaming dall’11 marzo

Revenant – Redivivo – in streaming dal 18 marzo

L’amore bugiardo – Gone Girl – in streaming dall’11 marzo

Birdman – in streaming dall’11 marzo



