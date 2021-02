Parla Elisa Isoardi: “Da Ballando con le stelle all’Isola dei famosi: ho proprio bisogno di un reset…”

La conduttrice lascia la Rai e debutta su Mediaset: una bella rivoluzione. Poi, risponde per le rime a chi le rinfaccia l’amore per Matteo Salvini. E anche a chi pensa che i reality rappresentino la fine di una carriera

Elisa Isoardi parte per l’Isola dei famosi. Dopo la Rai, eccola su Mediaset, dunque. Una bella rivoluzione. Anche perché, spesso la partecipazione a un reality è l’ultima spiaggia per chi famoso è stato. Non per lei. Che, anzi, ha le idee molto chiare su quello che significa partire per l’Honduras e sottoporsi al giudizio del pubblico. Come d’altronde ha già fatto a Ballando con le Stelle…

SI ALLENA NEL SUO PAESINO – Elisa Isoardi si sta letteralmente allenando per andare sull’Isola dei famosi preparata. Per questo, è tornata nel paesino dove è nata, Monterosso Grana: 500 abitanti sulle montagne piemontesi. Da lì è “scappata” quando aveva solo 16 anni, ma ci torna ogni volta che le è possibile. Come racconta lei stessa al Corriere della Sera: “Da piccola per me i giochi erano andare al fiume o saltare nel fieno. Stavo sempre all’aria aperta… tutte cose che spero mi torneranno utili ora. Sto passando la quarantena prima della partenza dai miei: mi sveglio con il sole e vado a letto quando tramonta, vivo al ritmo della natura. Da bambina sognavo di fare l’insegnante ma poi, crescendo, questo posto ha iniziato a starmi stretto. Così, a 16 anni, anche grazie a mia mamma che mi ha sostenuta, ho fatto il fugone verso Roma. Avevo bisogno di vincere la mia timidezza, il mio desiderio era fare teatro per questo”.

INEVITABILE PARLARE DI SALVINI – Elisa Isoardi non si sottrae nemmeno alle domande su Matteo Salvini. Anche perché, nonostante l’amore sia finito da tempo, il sospetto che rimane è il solito: un amore che l’ha aiutata nella sua carriera… Ma lei risponde per le rime al Corriere della Sera: “Ho imparato anche da quella storia, nonostante tutta l’attenzione mediatica che c’era. Se le persone mi trattassero diversamente quando ero la sua fidanzata, io non l’ho avvertito… probabilmente lo avranno fatto e sono io che sono tonta. Di certo però, andavo dritto per la mia strada e quello che facevo avevo continuato a fare. Non è che ho condotto improvvisamente Sanremo perché stavo con lui. Siamo chi siamo anche per tutti i piccoli errori che abbiamo commesso. Quindi non tornerei indietro, in generale rifarei tutto, magari con più dolcezza e gentilezza. E sull’Isola voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io”.

DA BALLANDO ALL’ISOLA, DALLA RAI A MEDIASET – Elisa Isoardi, poi, risponde anche a chi sostiene che la partecipazione a un reality sia per molti la fase calante della carriera in tv: “La chiave è trasformare un’opportunità di lavoro in un’opportunità di vita”, dice al Corriere della Sera. “Era già successo con Ballando, dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con l’Isola. Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria. In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere”.





