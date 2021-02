Fiorello romanticone con la moglie Susanna Biondo e papà show con le figlie Olivia e Angelica: è pronto per Sanremo!

È la vigilia del Festival di Sanremo, in cui torna protagonista con l’amico Amadeus. Ma prima… si lascia andare in famiglia

Fiorello, irresistibile sulla scena, come marito e come papà: il mattatore 60enne è pronto per dare spettacolo come super spalla di Amadeus al Festival di Sanremo (dal 2 al 6 marzo). Intanto, come mostrano le immagini esclusive del settimanale Oggi, si regala una giornata romantica con la moglie Susanna Biondo, 55 anni. E con le figlie Olivia, 24, e Angelica, 14… è papà show!

INSIEME DA 25 ANNI

Fiorello e Susanna stanno insieme dal 1996 e si sono sposati nel 2003. Guardateli: appaiono ancora innamorati come il primo giorno. Eccoli in un pranzetto a quattro, con le due figlie. Una pausa di serenità in famiglia per lo showman siciliano, prima di immergersi nel vortice del Festival di Sanremo.

LE APRE LA PORTIERA

Fiorello chiude il suo show romantico, aprendo la portiera della macchina per Susanna, alla quale consegna la rosa in regalo. In vista della maratona all’Ariston, appare in grande forma: si è allenato con il suo grande amore a suon di bici e baci.











oggi