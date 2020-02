RaiPlay, arriva il film “Il Sindaco del Rione Sanità”

RaiPlay ospita per la prima volta il lancio di un grande titolo del cinema autoriale italiano, tratto da l’omonima opera teatrale di Eduardo De Filippo e diretto da Mario Martone (L’amore molesto, Noi credevamo, Il giovane favoloso, Capri Revolution). Dopo la partecipazione alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e l’uscita in sala come evento de “Il Sindaco del Rione Sanità” (prodotto da Indigo Film con Rai Cinema), il film arriva direttamente e in esclusiva su RaiPlay dal 28 febbraio.

Tra i riconoscimenti che ha ottenuto “Il Sindaco del Rione Sanità” di Mario Martone (con Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo, Ernesto Mahieux, Ralph P) ci sono il Premio Leoncino d’Oro, il Premio Pasinetti per il miglior film e il Premio Pasinetti per i migliori attori Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. A questi si aggiungono le recenti nomination ai David di Donatello per sceneggiatura non originale (nominati Mario Martone e Ippolita Di Majo), Francesco Di Leva come miglior attore protagonista, Ralph P. per la miglior canzone originale e nomination anche per il miglior montaggio. Mario Martone porta al cinema “Il Sindaco del Rione Sanità” di Eduardo De Filippo con un film di forte attualità, capace di raccontare l’eterna lotta tra bene e male. Rispetto all’opera di Eduardo, ha una nuova anima concettualmente vicina a serie come Gomorra, grazie anche alle musiche del giovane rapper napoletano Ralph P.

Dopo “Viva RaiPlay!” con Fiorello, “SuperQuark+” con Piero Angela, “L’Altro Festival” con Nicola Savino, “Passeggeri Notturni”, serie tratta dai racconti di Gianrico Carofiglio e la novità di “PlayList24”, il film allarga ulteriormente l’offerta originale della piattaforma digitale della Rai, dandole una connotazione editoriale ancor più ampia. Oltre all’intrattenimento e ai format originali, arriveranno in esclusiva su RaiPlay molti altri contenuti di cinema, serie-tv, fiction e cortometraggi.