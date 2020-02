Giulia De Lellis e Andrea Iannone: è quasi addio?

Continuano i rumors riguardanti una presunta crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone che, da tempo, non si fanno vedere insieme sui social.

È bastata una lunga assenza di foto e video di coppia a far scoppiare il gossip che inizia a diffondersi a macchia d’olio e secondo il quale la influencer e lo sportivo sarebbe sul punto di dirsi addio. A continuare a lanciare la notizia di una probabile imminente rottura tra la De Lellis e Iannone è stato il settimanale Spy, che ripercorre alcuni delle situazioni clou che farebbero pensare alla fine dell’amore tra i due.

Già da qualche giorno, tuttavia, si parla di una relazione incrinata e di un presunto “stop” che Andrea avrebbe chiesto a Giulia: secondo Chi, infatti, in seguito al processo per doping, Iannone avrebbe invitato la De Lellis a non pubblicare sue foto sui social perché, proprio alcuni scatti, sono stati utilizzati durante il processo come prova dei suoi presunti cambiamenti fisici.

Le motivazioni dell’assenza della coppia dai social, dunque, potrebbero essere addotti a questa situazione che sta facendo particolarmente soffrire lo sportivo. Intanto, però, il settimanale Spy ha aggiunto una serie di indizi che proverebbero la crisi tra Iannone e la De Lellis. L’ultima volta che i due sono apparsi insieme risale allo scorso gennaio, quando Andrea ha organizzato una indimenticabile festa a sorpresa per la sua fidanzata.

Già coinvolto nel processo per doping, pare che sia riuscito a stento a trattenersi da una rissa con i paparazzi, che aspettavano lui e la De Lellis fuori dal locale in cui avevano festeggiato. Nella settimana della moda milanese, poi, Giulia è stata avvistata sempre da sola o, in alcune situazioni, accanto ad Andrea Damante, sui storico ex fidanzato. Di Iannone, invece, nemmeno l’ombra.

Ciò che ha fatto maggiormente mormorare è stata la scelta della influencer di tornare a Roma dopo la Fashion Week. Forse perché ipocondriaca, Giulia ha preferito allontanarsi dalla Lombardia per la diffusione del Coronavirus e, pochi giorni dopo, Iannone è approdato nella Capitale. Il motivo? Pare abbia deciso di riconquistare la fidanzata o, almeno, di ricucire il rapporto tentando di superare l’ipotetica crisi.

Da parte dei diretti interessati, al momento, non c’è stata alcuna conferma o smentita in merito. Lo sportivo, però, ha postato dei video in cui è insieme alle nipotine di Giulia e ciò, quindi, potrebbe confermare che tra i due è tornato il sereno. Sempre che una crisi ci sia mai realmente stata…

Luana Rosato, ilgiornale.it