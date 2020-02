Francesca Cipriani, nuove accuse a Valeria Marini a Pomeriggio 5: “Mi evita e l’ultima volta…”

Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Francesca Cipriani ha svelato un retroscena su Valeria Marini accaduto poche settimane fa: “Lei non è scesa dalla macchina fino a quando non sono andata via, non mi ha salutata e non ha voluto fare le foto con me. Ci sono rimasta male”. Una storia molto simile a quella raccontata tempo fa, sempre dall’ex Pupa. Stando alle parole di Roger Garth, Valeria Marini non potrebbe vedere neanche in fotografia Francesca Cipriani.

Barbara d’Urso, incredula, ha ricordato come le due si erano riappacificate proprio nel suo studio di Domenica Live qualche tempo fa. Una pace che, stando a quanto raccontato dalla Cipriani, sarebbe stata solo una farsa, almeno da parte della Marini. Francesca Cipriani infatti continua a spiegare: “Ho chiesto anche all’organizzatore ma lei è rimasta in macchina fino a quando io non sono andata via e quando è scesa poi ci siamo incrociate perché io stavo uscendo, lei non mi ha salutata, nonostante io gli sia passata a pochi centimetri dal volto”. E ancora: “Non ha voluto fare le foto, perché i fotografi volevano farci delle foto insieme ma lei non voleva essere fotografata con me”. Infine: “Valeria Marini non è così amica delle donne”.

