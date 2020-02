Dopo 39 anni Spielberg lascia Indiana Jones

Per la prima volta in 39 anni Steven Spielberg passa la mano su Indiana Jones. Il 73enne regista non dirigerà il quinto episodio della serie sull’archeologo-avventuriero a cui ha dato il volto Harrison Ford. Lo riporta Variety. James Mangold (le Mans ’66 – La grande sfida) sarebbe in trattative per ereditare la regia.

Secondo Variety, Spielberg resterà coinvolto nel progetto come produttore mentre ancora non si sa se George Lucas avrà un ruolo come in passato. Ford, che ha 77 anni, e’ confermato nel cast. Le riprese – ha detto l’attore – dovrebbero cominciare la prossima estate. La Disney ha precisato che “e’ stata interamente la sua decisione”.

Finora Spielberg si era tenuto stretta la serie “Indiana Jones” piu’ di ogni altra a cui ha legato il suo nome tra cui “Squalo” e “Jurassic Park”. Grazie ai primi quattro film con Harrison Ford – il primo “Predatori dell’Arca Perduta” uscito nel 1981 – il regista ha vinto otto nominations agli Oscar, tra cui quella per il miglior film.

ANSA