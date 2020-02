Canale 5, domani torna “Verissimo”

Domani alle ore 16.00, appuntamento con Verissimo.

In apertura ampio spazio all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus in Italia. A parlarne con Silvia Toffanin alcuni tra i volti femminili Mediaset che ogni giorno entrano con i loro programmi d’informazione e con i Tg nelle case dei telespettatori affrontando l’argomento. In studio: Barbara d’Urso, Federica Panicucci, Cesara Buonamici e Alessandra Viero.

Direttamente da ‘Grande Fratello Vip’: Clizia Incorvaia, squalificata dal reality per aver pronunciato frasi offensive e l’ultimo eliminato Pago con la compagna Serena Enardu.

Ospiti del talk show, inoltre, Beppe Fiorello, Iva Zanicchi e i cantanti Elodie e Junior Cally.

Verissimo è anche sul web con un sito ricco di contenuti inediti, video e curiosità: www.verissimo.it