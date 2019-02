Sportitalia, la programmazione dedicata al campionato Primavera

Ecco tutti gli appuntamenti con il calcio dellain diretta ed esclusiva su(canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Cinque le partite della 21° giornata su cui si accenderanno le telecamere con una grande ‘Diretta Goal’ sabato 02 marzo dalle ore 11 per non perdere nulla di Milan-Palermo e Roma-Atalanta.