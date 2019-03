Varie news sul mondo televisivo

Disney venderà i diritti per il Brasile dei canali Fox Sports. L’Antitrust brasiliana ha fatto sapere che Walt Disney venderà i diritti locali per i canali sportivi Fox Sports in modo da ricevere luce verde all’acquisizione della maggior parte degli asset di media di 21st Century Fox. Cade, autorità Antitrust del Brasile, ha dichiarato che l’accordo di vendita coprirebbe tutti i diritti di trasmissione, i contratti con i gruppi di tv via cavo e gli impianti televisivi.

21st Century Fox accusata di frode dalla Corte di Los Angeles. 21st Century Fox è stata accusata di frode ai danni dei produttori della serie televisiva drammatica Bones. Ai produttori della serie tv, Barry Josephson e Kathleen Reichs, e agli attori David Boreanaz ed Emily Deschanel sono stati versati 178,7 milioni di dollari di danni. Bones, in onda dal 2005 al 2017, è stata prodotta dalla Twentieth Century Fox Television. La Corte di Los Angeles ha decretato che gli accordi presi dallo studio televisivo per mandare in onda lo show sulle reti di Fox e Hulu, della quale 21st controlla circa un terzo del capitale, abbiano volato i contratti con i produttori e gli attori mancando di proteggere i loro interessi finanziari per massimizzare gli utili della società.

Rai Movie festeggia il Premio David di Donatello. Rai Movie festeggia il Premio David di Donatello con una selezione di titoli che nel loro complesso hanno raccolto 87 statuette. Per tutto il mese di marzo Rai Movie dedica ai David la prima e la seconda serata con il doppio appuntamento settimanale di «Martedì italiano». Si parte il 5 marzo con Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni. In seconda serata il giallo La ragazza del lago, film d’esordio di Andrea Molaioli che, ad oggi, detiene il record assoluto di premi conquistati: dieci David di Donatello, fra cui Miglior Film, Miglior Attore Protagonista (Toni Servillo) e Miglior Regia.

