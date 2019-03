Patrizia Bonetti è stata aggredita: tre donne armate di caschi l’hanno picchiata

Patrizia Bonetti, l’ex concorrente del Grande Fratello, sarebbe stata aggredita. O almeno così scrive Corona Magazine. Il fatto sarebbe avvenuto fuori dal cinema Odeon, a Milano in zona Duomo. Così Corona Magazine ha raccontato l’accaduto: “Le donne erano armate di caschi e si sono buttate senza pietà contro l’ex gieffina, circondandola e tirandogli ripetuti colpi con estrema violenza: Patrizia ha cercato di difendersi nonostante la netta minoranza, mentre l’amica Aida ha provato ad intervenire cercando disperatamente aiuto dai passanti li in zona e chiamando le forze dell’ordine. E ancora: “Nonostante i ripetuti colpi di casco subiti, Patrizia è riuscita ad alzarsi e difendersi, tentando anche una fuga, ma le tre sono passate a maniere ancora più forti tirandole i capelli e strappandole alcune ciocche, lasciandola praticamente senza capelli su tutta la parte destra del volto”. Attualmente Patrizia Bonetti è ricoverata in ospedale.