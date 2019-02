Aquaman, annunciata la data del sequel del film con Jason Momoa

Warner Bros ha annunciato la data in cui il sequel di Aquaman, film con Jason Momoa e Amber Heard, arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo

Aquaman è già pronto a tornare. Warner Bros, infatti, ha già annunciato la data in cui il supereroe interpretato da Jason Momoa tornerà al cinema con il secondo capitolo dedicato alle sue avventure.Il sequel, al momento con il solo titolo di Aquaman 2, arriverà sul grande schermo il 16 Dicembre del 2022. Il regista del primo capitolo, James Wan, aveva dichiarato all’inizio del mese che sarebbe tornato dietro la macchina da presa solo se lo script del progetto lo avrebbe soddisfatto. Al momento David Leslie Johnson-McGoldrick è l’unico ad essere stato ingaggiato per scrivere il soggetto del sequel.Aquaman è stato il maggior successo di casa Dc Comics, da quando i superoeroi “rivali” della Marvel hanno fatto il loro debutto al cinema. Inoltre il film con Jason Momoa e Amber Heard ha avuto degli incassi che sono andati ben oltre le più rosee aspettative, con circa un miliardo di dollari incassati a livello internazionale.Al momento l’unico altro progetto atteso per il 16 Dicembre 2022 è un Live Action firmato Disney di cui non si conosce né il titolo né nessun altro dettaglio. La cosa interessante è che, in Italia, Aquaman ha debuttato lo stesso giorno di Ralph Spacca Internet, piccolo gioiello di casa Disney. Possibile che per una mera questione di superstizione Warner voglia assicurarsi un’uscita in concomitanza con la Disney anche per il secondo capitolo?

Erika Pomella, ilgiornale.it