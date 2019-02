Anche Fedez dedica un tatuaggio al suo Leone (versione Cupido)

Dopo mamma Chiara Ferragni, anche il rapper sceglie un angelo (stavolta, pronto a scoccare una freccia) in onore del primogenito

Un angioletto, pronto a scoccare una freccia. Fedez ha aggiunto un tatuaggio al suo catalogo, dedicandolo al primogenito, Leone Maria Ferragni, venuto al mondo il 19 marzo 2018. Occhi azzurri, riccioli d’oro, faccino angelico, il piccolo Leo fa già strage di cuori dalle pagine social dei genitori (insieme superano i 20 milioni di follower). Così il rapper, che di tattoo ha pieno (quasi) tutto il corpo, l’ha immaginato in versione «Cupido».Ha scelto un tatuatore di Los Angeles, molto amato dalle star.

Lo stesso che qualche giorno fa aveva inciso «Leo» anche sulla pelle di mamma Chiara Ferragni. Un altro angelo, sulla mano destra, appena sotto il pollice. Fedez, invece, ha scelto il polso sinistro. L’omaggio più sentito a Leone, il rapper, l’aveva già fatto un paio di mesi fa, scrivendo e interpretando Prima di ogni cosa, il brano che ha lanciato il nuovo album Paranoia Airlines.I Ferragnez in questi giorni sono in California. Insieme hanno sfilato sul red carpet del party post Oscar di Vanity Fair America. Un tappeto rosso, come l’abito di lei, che hanno onorato con un bacio. Prima di chiudere la serata come le grandi star di Hollywood: un hamburger in piena notte da In-N-Out. Lo stesso fast food in cui Katy Perry ha appena raccontato di aver «flirtato» per la prima volta con Orlando Bloom. La cantante e l’attore adesso vanno a nozze. Chiara e Fedez, invece, possono già pensare al primo anniversario.

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair