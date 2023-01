Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi con Keita Baldé?

Il calciatore del Galatasaray avvisa la moglie dell’ex collega, lei replica

Wanda Nara e Mauro Icardi fanno ancora scandalo e questa volta coinvolgono Keita Baldé. Il gossip argentino lancia la bomba su un presunto flirt tra la ex del calciatore del Galatasaray e un suo ex compagno di spogliatoio sposato e padre di due figli. Si tratterebbe di Baldé, che è convolato a nozze otto mesi fa e che si trova in ritiro a Dubai, dove secondo le indiscrezioni sarebbe stato raggiunto dalla sexy argentina. Icardi e la moglie di Keita, Simona Guatieri replicano sui social.

Wanda Nara e Mauro Icardi agitano il gossip argentino con l’ennesima bomba. Secondo il giornalista spagnolo Jordi Martin, che lancia la notizia attraverso la trasmissione televisiva “Intrusos”, la modella avrebbe tradito il calciatore del Galatasaray con Keita Baldé, ex calciatore di Lazio e Inter (con Icardi ha diviso lo spogliatoio), ora attaccante dello Spartak Mosca e della nazionale senegalese. Secondo l’indiscrezione lanciata da Martin, Icardi avrebbe scoperto il tradimento grazie ai movimenti del bancomat della Nara e grazie alle telecamere posizionate in casa. E subito viene da chiedersi se sia possibile che Wanda, qualora volesse avere una relazione clandestina, sia così ingenua da usare una carta di credito controllata anche dal suo ex e da farsi riprendere nella sua abitazione a telecamere accese. Fatto sta che il giornalista spagnolo ha detto che Maurito, scoperte le corna, avrebbe contattato via social la moglie del calciatore senegalese, Simona Guatieri, per avvisarla.

La dura replica di Icardi

Wanda Nara con Keita Baldé? Mauro Icardi in Turchia è furioso e replica duramente sui social al giornalista Martin, ammettendo di aver scritto a Simona Guatieri: “Ho soltanto avvisato una povera cornuta che suo marito non smette di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati). Ho anche i messaggi, le foto e tutto quello che le ha mandato per messaggi privati su Instagram perché mia moglie me li ha mandati (ovviamente non li pubblico). Ti pubblico soltanto la chat di questa notte con questa ragazza”. Mauro Icardi insiste anche sul fatto che con la Nara non è finita: “Voglio chiarirti che non ho avuto nessuna lite con Wanda perché siamo stati fino alle sei di mattina a parlare in videochiamata per organizzare il ritorno dei nostri figli. Chiarisco anche che Wanda non usa affatto la mia carta perché ho la mia da un conto che abbiamo in Argentina”.

La replica di Simona Guatieri

Ma se davvero Wanda Nara tradisce Mauro Icardi con Keita Baldé, a questo punto è la moglie del calciatore dello Spartak Mosca a dire la sua. Simona Guatieri ha rilasciato queste dichiarazioni a “Intrusos”: “Io non vivo di gossip, non vivo mettendo la mia vita in mostra su Instagram. Io e mio marito siamo una coppia molto riservata, su Instagram pubblico foto della mia famiglia e delle mie cose, non cerco pubblicità. Non vivo di questo e non mi importa, sono una persona totalmente differente da loro. Questo non vuol dire che io sono buona e loro cattivi, semplicemente siamo persone differenti. Ieri Mauro mi ha contattato dicendomi che mio marito ha invitato sua moglie a Dubai: è una notizia totalmente falsa, perché lui è lì con sua madre e suo padre, sono andati lì per incontrarsi. Adesso è concentrato sulla squadra, non può uscire da lì. Io sto andando a Dubai con i miei figli perché ha 3 giorni liberi e ci vedremo”. In attesa delle immagini della famiglia riunita, Wanda pubblica scatti in bikini al limite della censura. E Mauro Icardi si distrae con i tatuaggi.

Keita Baldé a nozze otto mesi fa

Keita Baldé ha davvero tradito la sua novella sposa con Wanda Nara? Lui e Simona Guatieri stanno insieme da sei anni e sono arrivati ai fiori d’arancio lo scorso maggio. Il calciatore e la modella si sono detti sì durante una romantica e sfrenata cerimonia sul lago di Como. E dopo il rito civile avevano promesso un matrimonio religioso anche in Senegal. Lei è una ex modella ed ex velina di “Striscia la notizia” versione spagnola. Con Baldé hanno due figli, Thiago e Isabel, nati nel 2019 e nel 2021.