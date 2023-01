Il principe William e Kate Middleton preparano la vendetta prima dell’incoronazione

Nel mirino ci sono la balconata reale, gli Invictus Games e il titolo di duca

Il principe William e Kate Middleton ne hanno piene le tasche delle dichiarazioni del principe Harry e preparano la vendetta prima dell’incoronazione di Re Carlo. I principi di Galles sono dipinti dell’autobiografia “Spare” come lui violento (ha messo le mani addosso al fratello) e lei scontrosa (ha inviato messaggi fastidiosi a Meghan Markle prima delle nozze). Alla cerimonia di maggio a Londra vorrebbero mettere fuori gioco i cognati. Se i duchi di Sussex dovessero partecipare, almeno che siano privi di alcun ruolo durante l’incoronazione.

KATE E WILLIAM SEMPRE I PREFERITI

Il principe William, 40 anni, e Kate Middleton, 41, dopo le affermazioni del principe Harry in “Spare” che hanno tentato di metterli in cattiva luce, hanno perso qualche punto nel gradimento sia inglese che americano, ma restano tuttavia i reali che piacciono di più in assoluto. Presi di mira dai duchi di Sussex hanno comunque mantenuto alti i loro consensi scegliendo la linea del silenzio. Ora però potrebbero scendere in campo per ostacolare l’arrivo dei cognati alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo.

LA PIU’ SCOSSA E’ KATE

Secondo quanto racconta il settimanale Gente, sarebbe stata Kate Middleton la più colpita da quanto dichiarato dal principe Harry. Il principe William conosceva le modalità del fratello e sebbene non si attendesse tante rivelazioni, una reazione se l’aspettava. La principessa di Galles invece no. Ci è rimasta particolarmente male per essere stata citata in “Spare” come responsabile della scelta di indossare l’uniforme nazista di Harry e come colpevole di aver fatto piangere Meghan Markle prima delle nozze.

KATE LA PRIMA A LANCIARE FRECCIATINE

Kate Middleton, la moglie del principe William, pensava di ottenere un maggior gradimento da parte dei Sussex visto il suo ruolo “diplomatico” svolto in famiglia. Una volta colpita con le dichiarazioni di “Spare”, non ci ha più visto e si è lasciata andare alle frecciatine velenose verso il principe Harry. Poche ore dopo la pubblicazione dell’autobiografia, in visita a un centro di salute mentale, la principessa di Galles aveva detto: “Le terapie non funzionano su alcune persone. Non sono per tutti”. E subito si è pensato si riferisse al cognato.

NIENTE BALCONATA

Pare quasi certo che alla cerimonia di incoronazione il principe Harry e Meghan Markle saranno invitati, ma il principe William e Kate Middlleton si starebbero prodigando per evitare che abbiano un’esposizione mediatica e quindi che quantomeno non appaiano con la famiglia reale sulla balconata. Re Carlo propenderebbe più per una versione più amorevole prevedendo i figli accanto a lui.

IL TITOLO DI DUCHI DI SUSSEX

Il principe William e Kate Middleton vorrebbero che venisse tolto il titolo di duchi al principe Harry e a Meghan Markle avendo rinunciato a servire la Corona. Una volta dato, è difficile levarlo perché occorre l’intervento del Parlamento, ma i principi di Galles ci stanno lavorando.

GLI INVICTUS GAMES

Lo scontro si fa ancora più duro però sul terreno degli Invictus Games, i giochi paralimpici per reduci di guerra, di cui il principe Harry è il patrono. Dopo le pesanti dichiarazioni di “Spare” in cui si parla dell’uccisione dei talebani, gli organizzatori degli Invictus Games avrebbero preso le distanze dal duca di Sussex. E se Harry fosse sostituito dal principe William? Sarebbe il colpo più duro per il fratello minore.