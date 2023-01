“Grande Fratello Vip”, nuova lite tra Daniele e Oriana: rapporto chiuso?

L’ex tronista e la bella venezuelana non riescono a trovare un punto d’accordo

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” nuova lite tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Non è la prima volta che i due si scontrano con toni durissimi, ma stavolta il loro rapporto sembra essere davvero arrivato al capolinea. Al centro delle incomprensioni ci sono sempre i modi diversi di affrontare la storia nata nel reality. “Avevo le idee chiare, mentre tu non hai avuto le idee chiare per quattro me”, accusa l’ex tronista.

Nelle ultime settimane Daniele non ha fatto mistero di voler vivere con più “leggerezza” il flirt con la bella venezuelana, che però – dopo la sbandata per Antonino Spinalbese – ha sempre giurato di fare sul serio. Ma non è riuscita a convincerlo fino in fondo.



“Mi piacevi, ma tu volevi qualcosa di serio, anche se poi serio non sei stato – sottolinea Oriana – sono stanca di sentirmi attaccata… le accuse, i dubbi, i fraintendimenti… basta”. La Marzoli si sente costantemente sotto prova, nonostante i suoi tentativi di far comprendere la sua serietà: “La differenza tra me e te è questa: a me non interessa l’opinione degli altri. Mi hai detto che per te è un sacrificio non abbracciarmi”.

Dal Moro non si fida e frena: “Dal punto di vista dei miei pensieri io non sono incoerente, i miei pensieri sono sempre gli stessi… Ma dal punto di vista dei miei gesti, sono incoerente con quello che è normalmente il mio modo di comportarmi”. Rottura totale?