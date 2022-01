Schwarzenegger nell’Olimpo degli dei: sui social compare nei panni di Zeus, nuovo progetto in arrivo?

Muscoli, fisico e possenza da Dio greco non gli mancano certo, ma che che cosa ci faccia Arnold Scwharzenegger nei panni di Zeus resta, per ora, un mistero. Un poster, apparso sui suoi profili Instagram e Twitter con la didascalia “In arrivo a febbraio 2022”, lo raffigura però proprio come il Dio della mitologia greca e tutto fa pensare ad un nuovo progetto in arrivo. Di cosa si tratti però ancora non è chiaro.



Più che ad un film o ad una serie tv, di cui non si è mai sentito parlare finora e che quindi sembra improbabile possa uscire a distanza di un mese, in molti hanno ipotizzato si possa trattare di una pubblicità pensata per il prossimo Super Bowl LVI, del 13 febbraio.



Non resta che attendere sviluppi social e nuove informazioni. Intanto l’attore interprete di “Terminator” e “Predator”, nonchè ex governatore della California tornerà nel tanto atteso sequel di “Twins” dal titolo “Triplets”… ma non nei panni di un Dio.