Minnie in smoking blu

La collaborazione è tanto storica quanto insolita: Stella McCartney ha disegnato il nuovo look di Minnie per festeggiare i 30 anni del parco Disneyland Paris, il prossimo 6 marzo.

La stilista non si è limitata a creare una rivisitazione per lo stile dell’amatissima compagna di Topolino, ma ha voluto spingersi oltre. “Ho voluto disegnare per la prima volta in assoluto nella storia del personaggio – ha dichiarato – un completo pantaloni, anche se con gli iconici pois. Si tratta di uno smoking blu che vuole lanciare un messaggio di progresso ed empowerment femminile. Minnie ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore e sono felice di lavorare con l’unica, inimitabile e iconica. Condividiamo gli stessi valori: rappresenta felicità, autenticità e coerenza con se stessi. È ispirazione per tutti, ad ogni età e ovunque… e poi ha uno stile incredibile”.

Questo outfit realizzato su misura debutterà per il Women’s History Month nel parco parigino e, in occasione della Giornata internazionale della donna, la stilista metterà anche in vendita una speciale t-shirt dedicata a Minnie (solo negli store online), che anticiperà la collezione primaverile a edizione limitata ispirata al classico Fantasia.



Per questo specialissimo compleanno Disneyland Paris rinnoverà il guardaroba delle sue star: basti pensare che Minnie e Topolino hanno oltre 450 costumi, a cui si aggiungono quelli iridescenti per il 30° anniversario (con oltre 190 gioielli, oltre due mila file di strass e oltre 700 metri di tessuto). In totale, queste tre decadi hanno sfornato oltre 30 mila costumi per il parco parigino, dove lavora un team di 40 professionisti tra modiste, sarti e modellisti.



Questi personaggi sono ormai diventati icone pop capaci d’ispirare tendenze per tutte le età e non a caso oltre 300 nuovi prodotti, tra cui linee d’abbigliamento e accessori, sono state sviluppate nell’ultimo anno e mezzo per celebrare questo compleanno in grande stile.



Il prossimo appuntamento? In estate debutterà al parco l’Avengers Camp, un’area tematica che propone un’esperienza supereroica che è già iniziata mesi fa con l’inaugurazione del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, il primo al mondo dedicato a questi personaggi. Ma questo è solo l’inizio: il 2022 sarà costellato di tanti appuntamenti per celebrare la storia di un sogno nato dalla smisurata fantasia di Walt Disney.



