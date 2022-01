MasterChef 11, chi sono gli eliminati della settima puntata

Dopo la Golden Mystery Box, i concorrenti affrontano l’Invention test replicando due piatti di altissima difficoltà dello chef stellato Lele Usai. Nel corso della puntata, oltre al primo eliminato del verdetto sospeso, altri due concorrenti lasciano la Masterclass. L’appuntamento con MasterChef è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e su Sky Go

Prima di una nuova Golden Mystery Box, la classe saluta il concorrente Bruno che al ballottaggio con Christian ha la peggio ed esce di scena. Sotto la Golden Mystery Box, i concorrenti trovano due ingredienti diversi tra loro, nominati dai giudici il diavolo e l’acquasanta.



Il primo piatto che i giudici vogliono assaggiare è quello di Lia. Anche il piatto di Tracy, che aveva gli ingredienti “d’inferno”, è tra i preferiti dei giudici. Federico, Pietro, Mime e Lia vanno in balconata, scampando così l’invention test. Con loro anche Polone, che stupisce i giudici con un piatto che tira fuori tutta la sua positività.

Pietro non sale in balconata, ma ha un grosso vantaggio, quello di studiare i piatti dello Chef Lele Usai.



Nell’Invention Test lo chef Lele Usai mette in crisi la Masterclass con due piatti di altissima difficoltà. Dalia replica la ricetta di Chef Usai perfettamente, il suo piatto è il migliore dell’Invention test. Anche il piatto di Carmine si avvicina molto alla “brezza marina” di Chef Usai. Dopo aver presentato il suo piatto, Elena arrosisce davanti a Chef Usai.



Secondo gli chef, il piatto di Dalia, è quello che più si avvicina alla portata dello Chef stellato Usai. Durante l’Invention test, Mery perde la bussola e presenta agli chef un piatto non completo dimenticando le salse.

I piatti peggiori dell’Invention test sono quelli di Pietro e Mery che ha la peggio e abbandona la gara. Mery è la peggiore della prova ed è costretta a togliersi il suo grembiule, è la seconda ad abbandonare la Masterclass .Alla fine del secondo Skill Test, i giudici devono decidere chi tra Tina e Nicky deve tornare a casa, a togliersi il grembiule è Tina che saluta commossa i compagni e i giudici.