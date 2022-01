Le Winx compiono 18 anni

Le giovani fate made in Italy hanno sempre riscosso un grande successo, sin dalla loro prima apparizione in tv il il 28 gennaio 2004. E oggi, 18 anni dopo, la loro fama non conosce limiti e continua ad accompagnare bambine e ragazze, ma anche maschietti, in tutto il mondo.

Winx Club, la serie di cartoons creata dallo studio italiano di animazione Rainbow e dal genio visionario di Iginio Straffi, è distribuita in 150 paesi ed è fra i contenuti televisivi più seguiti a livello internazionale sia tra i più piccoli e sia tra gli adolescenti.

Affrontando temi sempre attuali per le giovani generazioni, è in grado di interpretare i sogni e i bisogni del pubblico, soprattutto femminile, abbracciando valori quali la diversità, l’inclusività e superando i confini culturali. Amicizia tra ragazze, coraggio e solidarietà, impegno e generosità, lotta contro le ingiustizie. Il tutto condito sempre con una buona dose di positività, gioia e tenerezza: questo è il mix esplosivo ed essenziale del successo di questa animazione made in Italy.

La trama

Il cartone animato, arrivato ormai all’ottava stagione, racconta la storia di una giovane fata di nome Bloom, che insieme alle sue amiche Stella, Flora, Tecna e Musa, forma il Winx Club. In seguito, si aggiungono al gruppo Aisha (nella seconda stagione) e Roxy (nella quarta stagione). Le Winx studiano e vivono ad Alfea, il miglior college per aspiranti fate, che si trova nel magico mondo di Magix. Le giovani fate si ritrovano ad affrontare pericolosi avversari e a salvare la Dimensione Magica; ma, tra battaglie e magie, vivranno anche giornate di felicità e malinconia, con i relativi problemi di cuore, proprio come accade alle normali adolescenti.

Il mondo Winx

Dai primi disegni a mano realizzati da Iginio Straffi, in questi 18 anni le Winx sono cresciute e hanno saputo stare al passo con i tempi, generando 8 serie animate televisive, una trilogia di film d’animazione in 3D con immagini generate al computer, quattro film per la TV, due spin-off, un adattamento live-action, innumerevoli live show e musical internazionali, nonché un ampio reparto di merchandising (manuali, romanzi e racconti, cd, videogiochi e ovviamente bambole, penne, zainetti e così via).

Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna sono anche delle fate in carne e ossa grazie alla serie live action originale Netflix “Fate: The Winx Club Saga”, prodotta in collaborazione con Rainbow. Una sfida ambiziosa che ha portato già alla conferma di una seconda stagione.

L’avventura Winx continua

Per celebrare i primi 18 anni di Winx Club sarà presto svelato un calendario di eventi e progetti dedicati ai fan di tutto il mondo, che nel frattempo si sono uniti per celebrare insieme questo magnifico traguardo. Da ogni angolo del globo sono migliaia i video postati e condivisi sulla rete, a testimoniare l’amore per il brand che ancora anima la community. E per ringraziare i fan, il 28 gennaio va online un video speciale contenente una selezione di questi contributi sui profili social ufficiali di Winx Club. L’avventura Winx continua.