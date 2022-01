La figlia di Andrea Bocelli Virginia debutta nel cast di Doc 2 – Nelle tue mani, ed è uno spettacolo

Canta, suona, balla e ora recita: i mille talenti di Virginia Bocelli

Non solo cantante, ma anche attrice. Non si contano più i talenti della precocissima Virginia Bocelli, la figlia minore del tenore Andrea Bocelli, che stasera su Rai1 debutterà nel piccolo schermo nella seconda stagione di Doc – nelle tue mani. Dopo l’emozionante performance accanto al padre sulle note di Hallelujah al Teatro Regio di Parma e l’esibizione alla Casa Bianca davanti al presidente Joe Biden lo scorso Natale, le immagini della bambina di 9 anni hanno fatto il giro del web, contribuendo a renderla famosa nel mondo.



Sull’onda di questo straordinario successo, stasera, giovedì 27 gennaio, la piccola comparirà nella mini-serie con Luca Argentero e Matilde Gioli e interpreterà il ruolo della piccola Gaia, la cui mamma verrà ricoverata e sottoposta alle cure di Andrea Fanti e dello staff medico. Per Virginia Bocelli, con il sogno nel cassetto di intraprendere una carriera da cantante, sarà un autentico debutto nelle vesti di attrice.



Classe 2012, 10 anni il 21 marzo, Virginia è la terzogenita di Andrea Bocelli e Veronica Berti, e come i fratelli Amos e Matteo canta da quando era piccolina. La bambina, che suona il pianoforte e pratica ginnastica ritmica, ama anche molto recitare, non a caso è stata protagonista del video del tenore “Ave Maria” girato all’interno del Santuario di Loreto, preludio alla sua prima, attesissima apparizione sul piccolo schermo di stasera.



elle.com