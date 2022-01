Chiara Ferragni sull’importanza della salute mentale: «Mi dissero che non avrei potuto avere figli. Ho capito che dovevo occuparmi di me»

L’imprenditrice digitale ricorda gli anni trascorsi a Los Angeles insieme all’ex fidanzato, e di come abbia capito di doversi prendere cura del proprio corpo e soprattutto della propria mente

Nonostante sia diventata famosa per la sua attitudine nei confronti del mondo della moda (ribadita in occasione della fashion week di Parigi dove, alla sfilata di Schiaparelli, si è presentata con un cappotto bianco e calze, “senza slip”), Chiara Ferragni non si è mai tirata indietro dal parlare anche della sua vita privata, condividendo con i propri follower le tante gioie che l’hanno vista protagonista nel corso degli ultimi anni, e che l’hanno fatta diventare l’imprenditrice digitale che oggi tutti conosciamo, ma anche le altrettante sconfitte e avversità affrontate.

Ed è proprio a uno di questi istanti di down che Ferragni ha fatto riferimento nelle sue Instagram story dove, durante un Q&A, ha raccontato di quando le comunicarono che, molto probabilmente, non avrebbe potuto avere figli.

«Ho passato dei momenti molto belli e momenti meno belli, nei quali mi sentivo sola, un po’ depressa. Però per me era troppo importante stare lì e non ero pronta a tornare in Italia», ha spiegato Chiara ricordando il periodo in cui viveva a Los Angeles (era il 2016), era fidanzata con quello che poi sarebbe diventato il suo ex (il fotografo di moda Andrew Arthur), e sognava di diventare la donna realizzata, felice e appagata che è oggi, anche se questo la portava a vivere dall’altra parte del mondo, lontana da casa, dagli amici e dagli affetti più cari, comprese le sorelle Francesca (incinta del primo figlio) e Valentina Ferragni.

«Mi sono un po’ sforzata di trovare il bello anche in situazioni in cui magari non ero felice. Avevo fatto questa scelta e volevo portarla avanti», ha ricordato Chiara Ferragni.

«Avevo anche dei problemi di salute. Da parecchi mesi non mi veniva il ciclo senza che io avessi cambiato dieta o fossi dimagrita. Quindi avevo consultato anche diversi medici. Uno di loro mi disse che avevo la sindrome dell’ovaio policistico e che probabilmente per me sarebbe stato molto difficile avere figli in futuro», ha proseguito la creatrice del brand Chiara Ferragni Collection. «L’idea di non poterli avere mi terrorizzò. Tutto quel periodo però mi ha spinta a prendermi cura di me stessa, del mio corpo e soprattutto della mia mente in modo completamente diverso. Ho cominciato terapia, a concentrarmi su altre cose, a fare sport e anche a sentire il mio istinto, il mio cuore», ha proseguito Ferragni ricordando come, interrotta la relazione con Andrew, abbia incontrato quello che sarebbe poi diventato suo marito.



«L’estate del 2016 è stata una delle più belle della mia vita e subito dopo ho conosciuto Fede, sono tornata in Italia e si è sistemato tutto», ha raccontato Chiara, orgogliosa mamma dei due figli Leone e Vittoria Ferragni. «Quando è stato il momento di volere un bambino siamo stati fortunati perché è successo molto velocemente. Questo per dire come la nostra salute mentale condizioni anche la nostra salute fisica», ha precisato la 34enne.





