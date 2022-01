All’asta per oltre 45 milioni di dollari “L’Uomo dei dolori” di Botticelli

Uno degli ultimi dipinti del maestro fiorentino battuto a New York. Ma non supera il record di oltre 92 milioni del “Giovane che tiene in mano un tondello”

Un ritratto di Cristo risorto di Sandro Botticelli (1445-1510), uno degli ultimi grandi capolavori del maestro fiorentino rimasti ancora in mani private, è stato battuto all’asta per 45.419.700 dollari (diritti compresi) da Sotheby’s a New York. Il dipinto su tavola, intitolato in inglese “The Man of Sorrows” (L’Uomo dei dolori), è stato aggiudicato, dopo una battaglia tra più contendenti durata sette minuti.

Porta con sé una ‘sorpresa’: recenti esami scientifici hanno rivelato che sotto l’immagine di Gesù con i simboli della passione c’è il disegno di una Madonna con il Bambino. E’ la seconda opera più costosa del pittore rinascimentale italiano mai venduta all’asta.

Eseguito tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, “L’Uomo dei dolori” è un’opera magistrale del tardo periodo dell’artista rinascimentale ma non ha superato la vendita da record, un anno fa sempre dalla stessa casa d’aste, del “Giovane che tiene in mano un tondello” di Botticelli che nel gennaio 2021 è stato venduto per 92,2 milioni di dollari, rendendolo il dipinto degli ‘antichi maestri’ più caro mai venduto all’incanto.

“L’Uomo dei dolori” fu registrato per la prima volta nella collezione di Adelaide Kemble Sartoris (1814-1879), una famosa cantante d’opera inglese, che insieme a suo marito, erano due influenti personalità nell’Inghilterra vittoriana e a Roma. Il dipinto passò alla pronipote di Adelaide, Lady Cunynghame, che lo vendette all’asta nel 1963 per 10.000 sterline (circa 28.000 dollari). Da allora è rimasto nella stessa collezione privata, praticamente inedito fino alla recente inclusione nella grande mostra monografica dedicata al maestro fiorentino allo Städel Museum di Francoforte nel 2009-2010.

Nella stessa asta è stato venduto anche un inedito dipinto del pittore fiorentinoAndrea del Sarto (1486-1530), “Ritratto di un gentiluomo” (forse Ottaviano de’ Medici) e due dipinti di Artemisia Gentileschi (1593-1656), “Ritratto di nobildonna seduta” e “Susanna e i vecchioni”.