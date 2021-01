Andrea Delogu e Francesco Montanari, il matrimonio è (già) al capolinea… e pensare che si erano sposati due volte

L’amore tra la conduttrice Rai e l’attore è ai titoli di coda. Almeno così dicono. Ma la crisi era già nell’aria da tempo…

Andrea Delogu e Francesco Montanari, l’amore è al capolinea. Dopo neanche cinque anni di matrimonio (e si erano addirittura sposati due volte), la conduttrice Rai e il “libanese” di Romanzo Criminale prendono strade separate. Almeno così dicono.

LEI SI È TRASFERITA – Il primo sì era stato al Comune di Roma, nel maggio 2016, dopo tre anni di amore: un matrimonio civile con la sposa bellissima in versione rock; un mese dopo le vere nozze, in una chiesa sconsacrata della Capitale, con quel “Ti amo urlato fortissimo” e la canzone “T’appartengo” di Ambra Angiolini dedicata da Andrea al marito. Ma poi… Lei aveva parlato più volte di crisi. E durante un’intervista aveva espressamente detto: “Sono sicura che mi abbia tradita”. Ora si sarebbe trasferita in una nuova casa, da sola. Amore al capolinea, dunque. Anche se non sono ancora arrivate conferme (né smentite) dai diretti interessati.

LUI L’AVEVA LASCIATA DUE VOLTE – Una relazione da montagne russe, la loro, spesso finita sotto i riflettori. Nel 2018 Andrea aveva confessato a Paola Perego, a Non disturbare su Rai 1, di essere stata lasciata due volte dal marito e di aver salvato il matrimonio grazie allo psicologo: “Da quando io e lui andiamo in analisi le litigate sono a zero”, aveva detto. “Francesco mi ha lasciata due volte e quando abbiamo ricominciato, memore di tutto il dolore che avevo provato per lui, perché avevo deciso che era lui l’uomo della mia vita, gli ho detto ‘ok, torniamo insieme ma tu vai in analisi, perché io non voglio vivere con un uomo che un giorno è un malato, un giorno è un assassino, un giorno è l’uomo più felice del mondo’… perché questa poi è la vita con un attore”.

“MI HA TRADITO” – Ma non è bastato. “Io credo di avere le corna”, aveva raccontato Andrea nel 2019 alla trasmissione Belve di Francesca Fagnani, sul Nove. “Non ho le prove, ho dei sentori… Sono sicura che Francesco mi abbia tradito”. Poi si era pentita dello sfogo pubblico e a “I Lunatici” su Radio 2 aveva fatto marcia indietro: “Ero arrabbiatissima, avevamo litigato la sera prima. L’ho fatto da donna arrabbiata, meglio non intervistare una donna arrabbiata. Mi sono lasciata andare. Ho dovuto chiedergli scusa dopo”. Ora, a meno di smentite, sono arrivati i titoli di coda.

Oggi.it