Elisa De Panicis, tresca con Maxi Lopez. Scoop, Wanda Nara: “Io cornuta”

Fuochi d’artificio sul finale della puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 27 gennaio. Alfonso Signorini ha lanciato uno scoop assai curioso a notte fonda: “Elisa De Panicis e Maxi Lopez hanno avuto una tresca”. E in studio, naturalmente, c’era anche l’ex moglie del calciatore, Wanda Nara, presente in qualità di opinionista fissa del reality. Ma non è finita qui perché il direttore di Chi ha anche lasciato intendere che l’affaire sentimentale ‘segreto’ sarebbe avvenuto quando Wanda e Maxi stavano ancora insieme (oggi la showgirl argentina è felice al fianco di Mauro Icardi).

“Ho uno scoop per questa notte caliente. Dovete sapere che i miei uccellini mi hanno riferito che la nostra Elisa De Panicis, che è una che non si fa mancare mai niente, ha avuto una tresca con Maxi Lopez. Lo sapevi Wanda?”. Questa la bomba gossippara sganciata da Signorini. Elisa De Panicis ha sorriso un po’ imbarazzata mentre la Nara ha pronunciato un sorpreso: “Non sapevo nulla!”. Il conduttore ha poi chiesto alla giovane influencer: “Ma la relazione l’hai avuta quando (Maxi Lopez, ndr) stava con Wanda o quando erano già separati?”. “Ma quanti uccellini hai tu?”, ha replicato Elisa non smentendo lo scoop. Pronto l’eco di Alfonso: “Non si sa, ma pare che sia così”. E Wanda? Come ha reagito?

Wanda ha prima mimato il gesto delle corna, riferendosi a lei stessa e poi ha esclamato: “Sono l’amica di Pupo cornuta!”. “Tanto prima o poi le corna ce le magnamo tutti!”, ha sdrammatizzato Signorini, chiudendo la questione e il programma. L’argentina non pare aver dato troppo peso alla questione, autoironizzando. Chissà però se dovesse essere confermato il gossip cosa accadrà con la De Panicis.

