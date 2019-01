Morto Michel Legrand, pianista e compositore che vinse tre Oscar

Aveva 86 anni. Jazzista virtuoso, nella sua carriera ha composto più di 200 colonne sonore per film e televisione e diversi musical e ha registrato oltre un centinaio di album. Premiato con due statuette per la migliore colonna sonora e una per la migliore canzone

Il compositore francese Michel Legrand, vincitore di 3 premi Oscar, è morto a Parigi all’età di 86 anni: lo ha reso noto il suo portavoce, secondo quanto riportano i media internazionali. Era nato a Parigi il 24 febbraio 1932. Aveva 22 anni quando il suo primo album, “I Love Paris”, divenne uno dei dischi strumentali più venduti mai pubblicati. Legrand era un pianista jazz e classico virtuoso e un abile arrangiatore e direttore d’orchestra che si è esibito con orchestre in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera ha composto più di duecento colonne sonore per film e televisione e diversi musical e ha registrato oltre un centinaio di album. Ha vinto due volte l’Oscar per la migliore colonna sonora: nel 1969 con “Il caso Thomas Crown” di Norman Jewison e nel 1984 con “Yentl” di Barbra Streisand, meritandosi inoltre numerose nominations, a partire da quella per le musiche di “Les parapluies de Cherbourg” (1964) di Jacques Demy. Nel 1972 ha invece vinto la statuetta con “Quell’estate del ’42” di Robert Mulligan.

Skytg24