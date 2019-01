Fabrizio Corona svela i nomi delle sue amanti: Mariana Rodriguez, Malena, Taylor Mega…

Fabrizio Corona rivela i nomi di quelle che sarebbero state nel tempo le sue “amanti famose”. La notizia arriva dalle pagine della autobiografia “Non mi avete fatto niente”, in libreria dal 22 gennaio.

Stando a quanto afferma lo stesso ex dei paparazzi nel libro, avrebbe avuto flirt con diverse donne di spettacolo, più o meno famose. Tra queste, Mariana Rodriguez, ex concorrente del GF Vip, l’influencer Ginevra Rossini (fa parte di una delle famiglie più note d’Italia). Poi conferma le liaison che gli sono state attribuite nei mesi successivi alla rottura con Silvia Provvedi (cantante a cui è stato legato per tre anni fino alla scorsa estate), e quindi quelle con la influencer Zoe Cristofoli, la pornostar Malena la Pugliese, l’ex concorrente del Grande Fratello Patrizia Bonetti ed anche Taylor Mega, oggi naufraga all’Isola dei Famosi. Le dirette interessante, al momento, non hanno commentato i pettegolezzi.

Inoltre, come scritto nel libro autobiografico, Fabrizio Corona ha conosciuto Silvia Provvedi in comunità.

“Il magistrato mi ha dato la possibilità di ricevere persone in comunità e qui entra in gioco quella che per sedici anni è stata la mia migliore amica […] lei mi porta una serie di ragazze per farmi riprendere l’attività sessuale che in carcere avevo perso […] mi sono scopa*o una serie di ragazze mie fan […] la maggior parte sono famose, celebrità del piccolo schermo perché hanno partecipato a L’Isola dei Famosi o scrivevano su blog, ragazze che desideravano scopar*i Fabrizio Corona recluso in comunità come se fosse una perversione sessuale”.

