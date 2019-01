Caterina Balivo, paura a “Vieni da Me”: trasmissione sospesa per il malore di una spettatrice

Paura durante la puntata di oggi di Vieni da me a causa dello svenimento di una spettatrice. Caterina Balivo è stata costretta a interrompere il colloquio con l’ospite Paola Saluzzi per chiedere di abbassare immediatamente la temperatura in studio: «Scusate, ma non posso andare avanti – ha detto Caterina – il nostro assistente si sta occupando della situazione, ma voglio sapere che tutto si è risolto per il meglio».

La vicenda si è risolta comunque per il meglio con la donna che si è rapidamente ripresa dopo il malore. Caterina Balivo ha così tranquillizzato gli spettatori: «Mi dicono che la signora adesso sta bene». Tensione in studio svanita con Paola Saluzzi che è risucita persino a scherzarci su: «Forse è stato lo spavento per la mia intervista».

Ilmessaggero.it