Uomini e Donne, le anticipazioni: finale inaspettato per Federico Dainese

Arrivano anticipazioni clamorose per quanto riguarda Uomini e Donne. I rumors affermando che il tronista Federico Dainese, ha deciso di abbandonare il trono. I reali motivi di questa scelta li scopriremo solo quando vedremo la puntata in questione, ma possiamo ipotizzare che il tronista non si sia sentito sufficientemente attratto da nessuna delle sue corteggiatrici o che magari sia ancora troppo preso dal suo precedente amore.

Invece, l’altro Federico, Nicotera, sta portando avanti le frequentazioni con Alice e Carola. Quest’ultima, dopo il litigio di qualche giorno fa con Federico, non era intenzionata a rientrare in studio. È dovuta intervenire Maria De Filippi per convincerla a presentarsi per un chiarimento con il tronista. Carola tuttavia è rimasta inquieta e Federico ha deciso di giocarsi la carta del ballo, chiedendole di danzare in studio. La corteggiatrice ha accettato, mandando su tutte le furie la sua rivale Alice. Una bella gatta da pelare per Federico Nicotera.

Arriviamo all’unica corteggiatrice donna, Lavinia, che ha fatto un’esterna con Alessio Corvino e una con Alessio Campoli. Con quest’ultimo è stata lei a organizzare l’uscita portandolo nel ristorante in cui si sono corteggiati in passato i genitori di lei. La scelta in questo caso sembra ancora lontana.

Passando al trono Over, le anticipazioni affermando che viene mostrato l’aperitivo tra Alessandro e Gemma Galgani. In merito all’esterna con Paola, invece, Alessandro afferma che c’è stato un bacio, ma lei esce dallo studio piangendo.

Ricordiamo che Uomini e Donne ritornerà dal 9 gennaio dal lunedì al venerdì dalle 14:45 su canale 5