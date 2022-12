Totti e Blasi, il primo Natale da separati

Lui con la compagna, Noemi Bocchi, lei con la famiglia Blasi. Per i figli equa divisione: la Vigilia con il papà, il 25 con la mamma

L’ex capitano della Roma ha trascorso la sera della Vigilia nella nuova casa con i figli Christian, Chanel e la piccola Isabel e la compagna, Noemi Bocchi.

Blasi nel villone all’Eur con la sua famiglia.

I figli si sono poi spostati nella maxi-villa dell’Eur per festeggiare il 25 con la famiglia Blasi, che per la preparazione si è riunita in cucina per la preparazione delle portate, dai carciofi fritti ai tortellini.

Immancabili le foto di rito: Chanel Totti ha pubblicato un selfie col padre che indossava un cerchietto con delle orecchie rosse da renna. Christian, invece, ha condiviso uno scatto realizzato durante i giochi.

Ilary Blasi e le sorelle hanno pubblicato una foto sedute a terra davanti a un albero bianco, poi i regali, i video durante la preparazione delle verdure da pastellare.

Sia Francesco Totti sia Ilary Blasi sarebbero in partenza per Capodanno. Lui con Noemi Bocchi e lei con Bastian Muller, l’imprenditore di Francoforte col quale ha trascorso un week-end e qualche giorno a Saint Moritz. Le mete scelte non solo sarebbero fuori dall’Italia, ma anche fuori dall’Europa.