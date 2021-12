“Meraviglie, la penisola dei tesori” con Alberto Angela: 28 dicembre su Rai1

Parte martedì 28 dicembre, alle 21.25 su Rai1, la quarta edizione di “Meraviglie, la penisola dei tesori”, un programma in quattro puntate che costituiscono un viaggio nella storia del nostro Paese tra opere, bellezze naturali e artistiche.



Alberto Angela comincia dall’isola di Procida, capitale italiana della Cultura 2022, tra le coloratissime case di Marina Corricella. Maria Grazia Cucinotta ricorderà come in una di quelle case girò le ultime scene de “Il postino”, l’ultimo indimenticabile film di Massimo Troisi. Sarà, poi, la volta di Ischia, con il suo affascinante Castello Aragonese, dimora della poetessa rinascimentale Vittoria Colonna, che rivivrà tra le sue rovine con il volto di Giusy Buscemi. Alle atmosfere ischitane è ispirata anche molta della musica di Stefano Bollani, che racconterà il suo profondo legame con l’isola. La tappa nell’area flegrea si conclude con la discesa nella “Piscina Mirabilis”, che dal ‘700 è meta di celebri viaggiatori, tra i quali un giovane Mozart.



Dai tesori campani alla città di Lucca: dal giardino pensile della Torre Guinigi lo sguardo spazierà sulle tracce dell’antico anfiteatro romano fino alle mura rimaste intatte. Il Duomo di San Martino e Palazzo Pfanner parleranno della ricchezza di questo centro toscano. In un incontro appassionante il disegnatore Milo Manara racconterà la sua scoperta della città attraverso il festival Lucca Comics & Games, mentre l’attore Flavio Parenti e il soprano Maria Sardaryan faranno rivivere il cittadino più illustre di Lucca: Giacomo Puccini.



Il viaggio attraverso l’Italia prosegue in Valle d’Aosta: una regione piccola, ma ricca di grandi tesori. Si parte dal colle di Nivolet, un luogo – condiviso con il Piemonte – dove il cielo sembra cominciare dal basso, tra torbiere e laghi sui quali si rispecchia l’imponente cima del Gran Paradiso. Direzione poi verso il Pont d’Aël, incastonato tra le montagne, i castelli della famiglia Challant: quello di Fénis, esempio di un’architettura tanto medioevale quanto fiabesca, e quello di Issogne, dove l’attrice Jane Alexander vestirà i panni di Bianca Maria Scapardone, contessa di Challant. Il velocista azzurro Fausto Desalu, medaglia d’oro a Tokio, racconterà delle lunghe passeggiate che era solito fare proprio sul Nivolet.



Questa nuova stagione di Meraviglie vuole essere una rinnovata dichiarazione d’amore per l’Italia, un omaggio agli italiani, a quanto hanno saputo fare nei secoli e a quanto, tra mille difficoltà, continuano a fare. Il programma condotto da Alberto Angela, ha la regia di Gabriele Cipollitti e la fotografia di Vincenzo Calò. Gli autori sono Aldo Piro, Filippo Arriva, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Emilio Quinto.