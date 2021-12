Meghan Markle: i giornali si scusano, ma la Regina la ignora

Il giorno di Natale ha portato a Meghan Markle le scuse ufficiali del Mail on Sunday con pubblicazione della sentenza che ha visto il giornale battuto in giudizio dalla duchessa. L’ex attrice aveva citato in giudizio il Daily Mail e il Mail on Sunday perché responsabili della pubblicazione nel febbraio 2019 di alcuni estratti di una lettera scritta al padre Thomas poco dopo il matrimonio con il principe Harry del maggio 2018.

I giornali, secondo i giudici, hanno effettivamente violato la sua privacy. «Questa è una vittoria non solo per me ma per chiunque abbia mai avuto paura di battersi per ciò che è giusto», ha commentato la Markle al momento della sentenza. Ora la pubblicazione in prima pagina della sentenza, che è un’ammissione di colpa, non una rettifica, perché era stata violata la privacy, non pubblicata una notizia non corretta.



Le «scuse» devono apparire anche sul sito del giornale per una settimana con il link alla sentenza. Oltre a questo alla duchessa arriverà anche la riparazione economica dei danni. Non è arrivata però per lei e per il marito nessuna menzione nel discorso natalizio della Regina. Elisabetta II ha dedicato gran parte del consueto messaggio augurale al ricordo del marito Filippo scomparso quest’anno. Meghan e Harry non sono gli unici dimenticati, anche del secondogenito Andrea non c’è traccia. Ci sono invece Carlo e Camilla, Kate e William.

Impietosi nei loro commenti i giornali inglesi: Harry e Meghan hanno creato un danno di immagine alla corona inglese paragonabile agli scandali degli anni Novanta. La Regina non ha intenzione di mantenere nemmeno una parvenza formale di rapporti, come sarebbe stata una citazione nel discorso di Natale. Ci sono ancora passi e gesti da fare per arrivare a una riconciliazione, magari in vista del giubileo di platino del 2022, i 70 anni di regno di sua maestà.

I Sussex si consoleranno in famiglia, quella che hanno creato lontano dai palazzi di Londra. La cartolina di Natale arrivata nei giorni scorsi da Montecito è un ritratto di famiglia distante dalla Corona con i duchi e i piccoli Archie e Lilibet, che porta il nome della bisnonna, meglio, il suo soprannome, ma non l’ha mai incontrata. E a giudicare dai discorsi ufficiali non è vicino l’incontro con nessuno dei membri attivi della famiglia reale.



VanityFair.it