Le vacanze di Natale a Malindi di Elisabetta Gregoraci (e Briatore) sono il viaggio che vorremmo fare

I più sentiti auguri di buone feste arrivano direttamente dalle spiagge bianche di Malindi, dove Elisabetta Gregoraci si sta godendo un soggiorno insieme al figlio Nathan Falco. Inseparabili, mamma e figlio stanno trascorrendo il periodo festivo insieme, a partire da una piccola vacanza sugli sci, per poi passare all’albero di Natale addobbato insieme nel salotto di casa, infine un pranzo insieme a tutti i parenti, compreso il padre di Nathan ed ex marito della conduttrice, Flavio Briatore.

Nella fuga africana, Elisabetta Gregoraci e Nathan sono stati accompagnati nuovamente da Flavio, per godersi un po’ di tempo in famiglia, tutti insieme. I tre soggiornano in uno degli hotel più famosi dell’imprenditore, il Billionaire Resort di Malindi, Kenya. Nell’hotel di lusso, la famiglia si diletta tra nuotate in piscina, nell’acqua cristallina e passeggiate sulla spiaggia. Come ha immortalato Briatore dal suo profilo Instagram, lui e Nathan Falco si sono cimentati in una partita a bocce sulla sabbia, poi il 25 dicembre, lui, il figlio e Elisabetta Gregoraci si sono concessi una fetta di panettone vista mare per celebrare Natale.



Dal canto suo, la conduttrice ci ha tenuto a raccontare di aver ritrovato “i miei bambini” come spiega nelle storie Instagram: “Bambini in orfanotrofio, adottati a distanza o nelle scuole. Soprattutto bimbe, le più discriminate”. Così la conduttrice ha potuto avvicinarsi ai ragazzi di cui si prende cura da anni anche se, spiega: “Causa pandemia non li posso andare a trovare ma stanno bene, benissimo, e io ne sono felice”.

Tra gli scatti condivisi su Instagram poi, Elisabetta Gregoraci posa in bikini sulla spiaggia, accanto a un uomo kenyota e offre una piccola lezione di cultura locale ai suoi follower: “I masai raccontano che la loro origine ebbe luogo quando il progenitore di tutti – Mamasinta – risalì il grande burrone. In passato, i masai vestivano di pelli, spesso colorate con colori vegetali. Oggi molti masai vestono usando due teli di cotone leggero […] Al polso, un uomo masai può portare dei braccialetti di cuoio, legno, di perline o di metallo […] Molti stilisti si sono spesso ispirarti ai loro bracciali e collane. Le loro canzoni e danze sono qualcosa di magico per me”. Tra tradizioni locali, spiagge bianche, foto di famiglia e momenti di relax, la vacanza di Eli Greg sembra andare per il meglio e Malindi sembra proprio la destinazione per cui vorremmo partire anche noi tra 3,2,1…



