Jovanotti positivo al Covid: «Sono vaccinato, passerà»

Agli artisti che stanno trascorrendo le feste in isolamento con il Covid-19 si è aggiunto nelle scorse ore anche Lorenzo Jovanotti. Nessun comunicato stampa, nessuna dichiarazione ufficiale, solo un messaggio su Tik Tok in pieno dormiveglia per raccontare la situazione, con il termometro in mano. Video dopo video, il cantautore aggiorna il pubblico sull’evolversi del virus, che descrive come «un’influenza, di quelle toste», ma precisa di essere vaccinato («Mi sembra che aver fatto il vaccino abbia ridotto sensibilmente l’impatto di questo vaccino»). Ha parlato della febbre e ci ha anche scherzato su («Natale è passato e passerai anche tu»).

Tra i vari sintomi anche il mal di gola e i dolori muscolari, Jova la prende con il solito spirito scanzonato, cercando di sdrammatizzare, ma al tempo stesso spiegando la sua esperienza in fatto di tamponi antigenici: «Non che questi rapidi siano così efficaci», spiega, aggiungendo: «La sera mi ha chiamato Nicola Savino e mi ha detto: “Stamattina ero negativo, poi fatto il molecolare sono positivo”». L’artista ha anche postato una foto di loro due abbracciati, ripostando il commento del comico: «Io e Jova all’omicron bar, un locale malfamatissimo. Sto bene, non ho sintomi, magno da mane a sera… grazie a tutti».



In diretta dal letto, con la chioma scarmigliata, Lorenzo Cherubini si racconta in pigiama a scacchi rosso e blu con il solito fare scherzoso e al tempo stesso rassicurante: «Volevo ringraziarvi della solidarietà», ha commentato su Instagram. «Sono fortunato», ha aggiunto, «mando un abbraccio virtuale ma non meno sentito», ricordando quanti se la passano peggio di lui durante questa pandemia.

Tra un aggiornamento e l’altro, Jovanotti posta il trailer di A casa tutti bene – la serie, il progetto Sky di cui ha curato la sigla, e racconta quali sono i titoli che gli stanno facendo compagnia in convalescenza, come Don’t look up su Netflix («figata di film»), con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. E, intanto, si mostra mentre balla sulle note del suo nuovo singolo La primavera, rilasciato proprio qualche giorno fa. Morale altissimo, insomma… ad un certo punto spunta anche un mandarino, che il cantante muove e fa parlare come se fosse un ventriloquo.



